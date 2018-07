Ontvoerde moeder Braziliaanse profvoetballer Taison uit autokoffer bevrijd HA

17 juli 2018

08u13

Bron: Belga 0 De Braziliaanse politie heeft de ontvoerde moeder van profvoetballer Taison bevrijd. Ze werd in de buurt van Pelotas, in het zuiden van het Zuid-Amerikaanse land, in de kofferruimte van een auto gevonden, meldt sportsite GloboEsporte.

Twee verdachten zijn opgepakt. Taison speelt sinds 2012 bij de Oekraïense club Sjaktar Donetsk.

Getuigen hadden gezien hoe de vrouw in de auto gedwongen werd, zei Vanessa Wenitt van de militaire politie in Pelota. Ongeveer vijftig minuten na de ontvoering werd de auto gevonden. De vermoedelijke daders ontvoerden de vrouw in de buurt van haar huis. Of het de bedoeling was om losgeld te eisen, is voorlopig onbekend.

Taison gaf geen commentaar op de feiten. De 30-jarige voetballer maakte deel uit van de Braziliaanse Selecão, die op het afgelopen WK in de kwartfinales werd uitgeschakeld door de Rode Duivels, maar kwam daar niet in actie.

