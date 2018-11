Ontvoerde leerlingen vrijgelaten door Kameroense separatisten TTR

07 november 2018

11u24

Bron: Belga 0 Gewapende separatisten lieten vandaag 79 leerlingen vrij in de stad Bamenda in het noordwesten van Kameroen . Dat meldde de Kameroense minister van Communicatie, Issa Bakary Tchiroma. D e ontvoerders hielden de jongeren, tussen de 11 en 17 jaar oud, sinds zondag gevangen.

"Alle 79 studenten werden vrijgelaten", aldus Tchiroma. Een gewapende bende ontvoerde de leerlingen van de Presbyterian Secondary School zondag samen met drie personeelsleden. De priester, die de onderhandelingen voerde met de ontvoerders, zei dat de directeur, chauffeur en leerkracht van de school nog vastzitten.

De vrijlating van de studenten werd een dag na de eedaflegging van de 85-jarige president Paul Biya aangekondigd. Hij is al 36 jaar aan de macht en werd op 7 oktober verkozen voor een zevende mandaat.

Het is de eerste keer dat zo'n grootschalige ontvoering plaatsvindt in Kameroen. In de twee Engelstalige gebieden in het noordwesten en zuidwesten van het land, woedt sinds eind 2016 een crisis die eind 2017 omsloeg in een gewapend conflict.

Sinds enkele maanden vinden bijna dagelijks gevechten plaats tussen het leger en de separatisten. De separatisten hebben een boycot van scholen afgekondigd, omdat ze vinden dat het Franstalige schoolsysteem de Engelssprekende minderheid in het land marginaliseert. Al van bij de start van het conflict vallen de separatisten met de regelmaat van de klok scholen aan.