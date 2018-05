Ontvoerde Britse toeristen in Congo vrijgelaten Belga

13 mei 2018

16u26

De twee Britse toeristen die vrijdag ontvoerd werden in het Virungapark in het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn vrijgelaten. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson vandaag meegedeeld.

Volgens Johnson zijn de twee Britten ongedeerd. "Ik dank de Congolese autoriteiten en het Congolese Instituut voor Natuurbehoud voor hun onvermoeibare hulp tijdens deze verschrikkelijke zaak", zo stelt de minister. De directie van het Virungapark zegt op haar beurt in een mededeling dat de twee toeristen "steun en medische zorgen" ontvangen.

De twee toeristen werden vrijdag ontvoerd in het Virungapark door een onbekende groep, die ook een parkwachter doodde. Het Virungapark is het oudste natuurpark van Afrika. Het is 7.800 vierkante km groot en is onder meer bekend omdat berggorilla's er in het wild leven.

