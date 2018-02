Ontvoerde baby na enkele uren teruggevonden in Duits vakantiepark, ouders aangehouden Ouders verdacht van zware mishandeling mvdb

26 februari 2018

14u20

Bron: ANP, Belga en ED.nl 48 Het baby'tje dat kort na 9 uur deze ochtend door haar biologische ouders werd ontvoerd in het Nederlandse Eersel, is terecht. Dat maakte de politie bekend. Het meisje verkeert in goede gezondheid. Het kind werd samen met haar ouders rond 20 uur gevonden in een vakantiepark in het Duitse Bad Bentheim. Kim de Laat en Rowan Simons (25 en 26) zijn aangehouden.

De kidnapping vond plaats op tien minuten rijden van de Belgische grens met Mol. Het meisje werd met Maxi-Cosi en al uit de handen van haar pleegmoeder gegrist. De politie had een Amber Alert uitgestuurd met het verzoek om naar de ouders en hun auto uit te kijken.

Gebroken ribben

Hannah was uit huis geplaatst vanwege vermoedens over mishandeling. Ze was toen amper anderhalve maand oud. Zo werden in oktober vorig jaar bij het meisje gebroken ribben, een gebroken enkel en meerdere blauwe plekken vastgesteld. Haar ouders werden aangehouden wegens mishandeling, maar zij bleven ontkennen dat ze iets misdaan hadden. Voor de letsels werd nochtans geen medische oorzaak gevonden. Een tante en een oom ontfermden zich sindsdien over het meisje. De ontvoering vanmorgen veroorzaakte echter de nodige paniek.

Bij de politie liep in de loop van de dag een tip binnen dat de auto en de vader gezien waren bij een vakantiepark in het Duitse Bad Bentheim. Hannah en haar ouders bleken daar in een vakantiehuisje te zitten. Duitse agenten pakten de ouders op, Nederland zal nu om hun uitlevering vragen. "Hannah is in veiligheid gebracht en keert zo snel als mogelijk terug naar Nederland", meldde de politie nog.

"Ontzettend gekrijs"

Buurtbewoonster Colette Megens zag de ontvoering gebeuren, haar appartement kijkt uit op de parkeerplaats van de Lidl. "Ik hoorde een ontzettend gekrijs en gegil. De dader reed in een grote donkere auto, gaf goed gas en was weg." De pleegmoeder bleef ontredderd achter. "Ze noteerde wel nog gauw de nummerplaat van de auto."

De ouders kwamen eerder in het nieuws vanwege oplichting, verduistering en bedreigingen.

#AMBERAlert: HANNAH SIMONS (6 mnd). Het meisje uit #EERSEL werd op 26 feb meegenomen in een donkere Mercedes (94-GK-PB) door Rowan Simons en Kim de Laat (zie foto) https://t.co/qxOm6pwXvW pic.twitter.com/6d47Aq71bc AMBER Alert NL(@ AMBER_Alert_NL) link