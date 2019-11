Ontvoerd op het strand: Filipijnse soldaten bevrijden Brits paar uit handen van jihadisten ADN

25 november 2019

09u56

Filipijnse soldaten hebben vandaag een Brits koppel gered dat bijna 2 maanden geleden was ontvoerd op een strand in het zuiden van het land. Het paar zat sindsdien in handen van jihadisten die banden hebben met terreurgroep Islamitische Staat (IS), zo hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

Het leger bevrijdde het paar, Wilma en Allan Hyrons, op het eiland Jolo, na een schietpartij met gewapende mannen van de groep Abu Sayyaf.

"Er was een kort vuurgevecht, daarna lieten ze het paar achter nadat ze door de regeringstroepen waren overweldigd", aldus luitenant-generaal Cirilito Sobejana. De gegijzelden raakten niet gewond.



De woordvoerder van het leger in de regio stelde dat er geen losgeld was betaald. De Britse ambassade in Manilla bevestigde dat de Britten zijn gered en drukte zijn dankbaarheid uit aan de Filipijnse autoriteiten.

Het paar was ontvoerd op 4 oktober, toen ze zich bevonden op het strand van een badplaats op het eiland Mindanao.