Ontvoerd op haar negende en 17 dagen lang verkracht in bunker: "Ik bleef kalm door eerder seksueel misbruik"

De kleine Katie Beers, in 1992 ontvoerd en seksueel misbruikt door een vriend des huizes. Katie Beers is nu 34, getrouwd en succesvol auteur. Ze heeft twee kinderen. In 2012 schreef ze 'Buried Memories' over de 17 vreselijke dagen van haar ontvoering, mishandeling en verkrachting eind 1992. Katie was toen amper negen. Ze bleek later al vanaf haar tweede slachtoffer te zijn van seksueel misbruik. Dat hielp haar naar eigen zeggen om rustig te blijven in die afschuwelijke hel.

Katie Beers schreef er vijf jaar geleden een bestseller over en gisteren, 25 jaar na de gruwelijke feiten, stelde ze zich op Reddit open voor alle mogelijke vragen van het publiek. Haar overlevingsstrijd is beklemmend.

Enkele dagen voor haar tiende verjaardag lokte John Esposito, vriend des huizes, de kleine Katie Beers met de belofte van een verjaardagsgeschenk. Dat was op 28 december 1992. Esposito bracht haar naar een ondergrondse, houten folterkamer die hij bewust op voorhand voor het meisje onder zijn garage met een dikke laag beton had gebouwd. Katie kreeg geen pakje, maar werd vastgeketend aan haar hals en zeventien dagen lang mishandeld, ook seksueel. Op 13 januari 1993 gaf Esposito zichzelf aan. Hij kreeg een celstraf van ten minste vijftien jaar tot levenslang. Hij overleed in 2013 in de gevangenis.

Misbruikt door oom

Katie zei later dat ze op het moment van haar ontvoering al acht jaar lang in een nachtmerrie leefde van seksueel misbruik, gepleegd door haar toenmalige voogd, Salvatore. Hij was de echtgenoot van haar meter en tante, Linda Inghilleri. "Ik werd ook door alle volwassenen die eigenlijk voor mij moesten zorgen, fysiek, emotioneel en verbaal mishandeld", verklaarde ze in interviews. Ze kon zichzelf er als meisje niet toe brengen om het misbruik aan te klagen bij de kinderbescherming, omdat die haar enkel interviewde in de kamer waar dat misbruik effectief plaatsvond. Intussen werd, door haar getuigenis, ook haar oom Salvatore veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Tijdens de vragensessie op Reddit vertelt Katie Beers dat ze dacht dat Esposito op 13 januari 1993 nog meer mannen had meegetroond naar de kelderkamer om haar te komen verkrachten. Het bleken agenten te zijn, die ter plaatse kwamen nadat Esposito zich had aangegeven. Katie vermoedt dat hij dat deels deed omdat zij hem bang gemaakt had door hem slinks te doen nadenken over de toekomst.

Katie kwam nadien terecht in een pleeggezin, dat ze tot vandaag dankbaar is voor de veilige omgeving die de familieleden haar vanaf dan schonken en waar ze al die jaren zo naar had gesnakt.