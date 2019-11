Ontvoerd meisje (8) door politie uit hotelkamer bevrijd; kidnapper moet levenslang de cel in mvdb

19 november 2019

09u51

Bron: CBS Local 6 De politie in het Texaanse Fort Worth heeft beelden vrijgegeven van de reddingsactie waarbij een ontvoerd meisje (8) in veiligheid is gebracht.

De feiten dateren van 18 mei. Michael Webb (51) reed in de vooravond door een woonwijk in Fort Worth (een stad op ongeveer 50 kilometer ten westen van Dallas) waar hij het meisje en haar moeder zag wandelen. Hij greep het kind en duwde het in zijn wagen. Haar gillende moeder klampte zich aan de wagen vast, kreeg klappen en moest haar greep uiteindelijk lossen. Een deurbelcamera van een buurman filmde de wagen van Webb. De politiediensten in de brede omgeving kregen zo het signalement van de auto waardoor de opsporing in een stroomversnelling raakte.



Webb boekte een vijftiental kilometer verder een hotelkamer in Forest Hill waar hij het meisje gevangen hield. Agenten die een tip natrokken, klopten omstreeks middernacht bij de man aan. Ze doorzochten de kamer, maar troffen geen meisje aan en vertrokken weer. De ontvoerder had het kind in een afgesloten wasmand verstopt.

Vrienden, familie en vrijwilligers kamden tegelijkertijd met de hulp van de politie de stedelijke omgeving uit. Een vriend van het gezin zag de geparkeerde Ford van Webb en belde het alarmnummer. Agenten troffen in het voertuig bloedsporen aan.



Een zwaarbewapend arrestatieteam spoedde zich opnieuw naar de hotelkamer en overmeesterde de vijftiger. Het meisje zat nog steeds in de wasmand. Op vrijgegeven beelden van de interventie is te zien hoe een agent met het kind de trappenzaal van het hotel verlaat.

“Moedig, sterk en slim”

Webb is vorige week na een twee dagen durend proces door een jury tot een levenslange celstraf veroordeeld. In haar getuigenis beschreef de moeder haar dochter als “moedig, sterk en slim”. Aanklager Nealy Cox is tevreden met het verdict. “Ik hoop dat de familie troost zal vinden in de wetenschap dat Webb nooit meer in staat zal zijn om een ander kind kwaad te doen.”