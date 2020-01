Ontvoerd meisje (14) deelt locatie via Snapchat en wordt gered ES

18 januari 2020

18u21

Bron: CNN 6 Een ontvoerd veertienjarig meisje uit Noord-Californië kon uit de klauwen van haar ontvoerders ontsnappen dankzij het sociale medium Snapchat. Door haar huidige locatie via de app te delen met vrienden, konden die de hulpdiensten verwittigen.

De dader, A. Vasquez, ontmoette het meisje dinsdag en drogeerde haar. Daarop belde Vasquez twee andere handlangers, A. Salvador en H. Avarenga, om het meisje in zijn voertuig te helpen dragen. De daders reden met het slachtoffer naar een motel in de Californische stad San Jose waar ze door Vasquez seksueel misbruikt werd. Dat meldt de politie van San Jose.

Op een onbewaakt moment kon het slachtoffer aan haar smartphone en kon ze zichzelf redden door haar vrienden via Snapchat ervan te verwittigen dat ze ontvoerd was. Via de app kon ze namelijk ook haar huidige locatie delen. De vrienden van het meisje verwittigden onmiddellijk de hulpdiensten, die snel ter plekke waren.

De politie kon Vasquez bij aankomst arresteren. Hij wordt onder andere beschuldigd van ontvoering en verkrachting van een minderjarige. De twee andere handlangers werden een dag later gearresteerd en worden vervolgd voor ontvoering en samenzwering.

Snapchat is een sociaal medium waarop gebruikers foto’s en video’s kunnen versturen naar andere gebruikers. Daarnaast kunnen gebruikers ook hun huidige locatie met andere gebruikers delen.