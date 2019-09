Ontvoerd dochtertje (6) van Zuid-Afrikaanse powerboatracer teruggevonden Tom Tates

03 september 2019

08u46 0 De 6-jarige dochter van de succesvolle Zuid-Afrikaanse powerboatracer Wynand de Jager is, nadat ze gisteren bij haar bassisschool nabij Johannesburg was ontvoerd, op straat teruggevonden. De kleine Amy-Lee werd door vier overvallers uit de handen van haar moeder getrokken. Ooggetuigen zagen hoe het kind schreeuwde toen ze werd gepakt. De nog onbekende criminelen eisten een losgeld van 2 miljoen rand, omgerekend 121.000 euro. Volgens de politie is dat niet betaald.

Het meisje werd volgens lokale media circa 19 uur na haar ontvoering door een man en vrouw op straat gezien. Omdat het kind huilde en om haar ouders riep, werd de politie ingeschakeld. Die constateerde korte tijd later dat het daadwerkelijk om Amy-Lee gaat. Het meisje is naar het ziekenhuis overgebracht waar ze wordt onderzocht. Ze maakt het naar omstandigheden goed. Haar ouders zijn bij haar, aldus een woordvoerder van het gezin. “De vader en moeder zijn door een hel gegaan. Dit waren de langste en meest dramatische uren van hun leven.”



Nadat Amy-Lee was gekidnapt, bleef haar moeder Angeline in shock achter. Tijdens de overval raakte ze gewond aan haar schouders, omdat ze tijdens de worsteling met de nog onbekende mannen uit alle macht probeerde het meisje bij zich te houden. Korte tijd later kreeg haar echtgenoot Wynand de Jager een telefoontje met de mededeling dat er losgeld werd geëist.

De ontvoering vond plaats bij de Kollegepark Primary School (basisschool) in Vanderbijlpark, een voorstad op een uur rijden van het centrum van Johannesburg. Kort voor de overval was Angeline de Jager net met Amy-Lee en haar 5-jarige broertje per auto bij de school toegekomen. De politie denkt dat de overvallers het specifiek op het meisje hadden gemunt, omdat ze het jongetje opzij zouden hebben ‘gegooid’, zoals in Zuid-Afrikaanse media was te lezen.

Een uitgebreide zoektocht naar Amy-Lee, die tijdens de overval een roze jurkje en zwarte legging droeg, leverde in eerste instantie niets op. Inmiddels is slachtofferhulp aangeboden aan ouders en kinderen die getuige waren van de geruchtmakende ontvoering. Een lid van het schoolbestuur zei gisteren dat het onderwijsteam ‘totaal uit het veld geslagen’ is. “Dit was overduidelijk een tot in de puntjes voorbereide kidnap.” De politie neemt de zaak zeer hoog op en blijft hoe dan ook met een team rechercheurs zoeken naar de ontvoerders.