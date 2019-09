Ontsnapte zwarte panter nu gestolen uit Franse dierentuin Olaf Heyblom

25 september 2019

07u09

Bron: AFP 1 Een zwarte panter is in de nacht van maandag op dinsdag ontvreemd uit een Noord-Franse dierentuin. Vorige week ontsnapte de katachtige nog - die toen als huisdier werd gehouden - uit het huis van zijn eigenaar in Armentières. De panter werd gevonden, verdoofd en naar de dierentuin van Maubeuge gebracht, waar ze dus is ontvreemd. Dat meldt persbureau AFP.

Medewerkers van de dierentuin zagen dinsdagochtend dat het hok, waar de vrouwelijke zwarte panter van zes maanden oud verbleef, was opengebroken en het dier was meegenomen. De indringers deden ‘veel moeite’ om sloten open te breken en beveiligingscamera's te omzeilen. “Het dier was het enige doelwit", vertelt burgemeester Arnaud Decagny van Maubeuge, een stadje nabij de grens met Henegouwen. De politie doet nu op basis van camerabeelden onderzoek naar het incident.



Vorige week kon het dier het huis van zijn eigenaar ontvluchten omdat die een raam open had laten staan. Buurtbewoners zagen het dier vervolgens op de daken wandelen, met grote paniek en verwondering tot gevolg. De politie moest samen met de brandweer daarna de omgeving afzetten om het dier te verdoven en te vangen. Sindsdien werd de panter in de Zoo de Maubeuge gehouden.



De eigenaar van het dier wordt door de politie gezocht vanwege het illegaal houden van een gevaarlijk dier in een particuliere woning.

\