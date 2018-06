Ontsnapte wilde dieren uit Duitse zoo nabij Belgische grens weer gevat, beer doodgeschoten Karen Van Eyken

01 juni 2018

13u00

Bron: Focus, Die Welt, SWR 2059 Vijf gevaarlijke wilde dieren die deze voormiddag waren ontsnapt uit een zoo in de Duitse Eifel, zijn weer gevat. Het ging om leeuwen, tijgers en een jaguar. Een beer werd door een jager doodgeschoten.

De zoo van de stad Lünebach in het district Bitburg-Prüm werd getroffen door een overstroming na hevige onweders. Enkele omheiningen werden beschadigd. Sommige dieren zagen vervolgens hun kans schoon om uit te breken.

Aan inwoners werd gevraagd om binnen te blijven en deuren en ramen te sluiten. Maar intussen zitten de wilde dieren weer opgesloten, meldt het Duitse persbureau dpa. Middels een drone konden de twee leeuwen, twee tijgers en een jaguar gelokaliseerd worden. Ze bevonden zich nog steeds op het domein van de zoo.

Politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Een grote zoekactie werd op het getouw gezet.

De dierentuin bevindt zich in vogelvlucht op ongeveer tien kilometer van de grens met België en het Groothertogdom Luxemburg. In de Eifel Zoo herbergt in totaal zestig exotische en inheemse diersoorten, waaronder Siberische tijgers en Afrikaanse leeuwen.

Im Zoo in Lünebach in der Eifel sind gefährliche Wildtiere ausgebrochen. Es soll sich um Löwen und Pumas handeln. Die Bevölkerung wird aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben und gesichtete Tiere der Polizei zu melden. SWR Aktuell(@ SWRAktuell) link

Update: Aufgrund der Unwetter kam es zu Überschwemmungen in dem Zoo. Dadurch konnten zwei Löwen, zwei Tiger und ein Jaguar ausbrechen. Ein Bär wurde mittlerweile erschossen. SWR Aktuell(@ SWRAktuell) link