Ontsnapte oud-topman Nissan in koffer voor muziekinstrument uit Japan? Joeri Vlemings

01 januari 2020

13u18

Bron: The Guardian, CNN, MTV 6 Zijn vrouw, een Gregoriaanse band, ex-leden van de speciale eenheden en een koffer voor muziekinstrumenten. Dat zou de geslaagde ontsnappingscocktail voor Carlos Ghosn, de voormalige topman van Nissan-Renault, geweest zijn. Ghosn (65) stond onder huisarrest in Japan, maar kon toch onopgemerkt vluchten naar Beiroet.

Een ontsnapping in ware Hollywoodstijl, bekokstoofd door zijn vrouw die op het moment van de feiten zelf in de VS was. Daar lijkt de vlucht van Carlos Ghosn uit Japan sterk op, volgens een bericht van de Libanese nieuwszender MTV. Ghosn werd in november 2018 aangehouden op verdenking van fraude. Hij zou meer dan 70 miljoen euro aan inkomsten niet hebben aangegeven. Ghosn zat een tijd vast, maar mocht zijn rechtszaak de laatste maanden in huisarrest afwachten. Die opgelegde inperking van zijn vrijheid lapte hij op opvallende wijze aan zijn laars.

MTV schrijft dat Ghosn een Gregoriaans bandje bij hem thuis in Tokio liet optreden en na de show in een kist bedoeld om instrumenten te vervoeren het pand verliet samen met de muzikanten. Ghosn stond 24/7 onder cameratoezicht als onderdeel van zijn huisarrest. De voormalige Nissan-baas is ongeveer 1.70 meter lang. Hij kroop in een grotere muziekkoffer en werd zo naar een lokale luchthaven gevoerd, waar hij op een privévliegtuig naar Istanbul werd gezet. Vandaar ging het met een privéjet naar Beiroet.

Ghosn is van Libanese afkomst. Hij heeft naast de Libanese ook de Braziliaanse en Franse nationaliteit. Zijn advocaat was in het bezit van de verschillende paspoorten om Ghosn het vluchten te beletten. Mogelijk geraakte hij maandagochtend de grens met Libanon over dankzij een tussenkomst van hogerhand, schrijft The Guardian.

De voormalige automagnaat is erg populair in Libanon. Het land heeft ook geen uitleveringsakkoorden met Japan. De kans dat hij terug het vliegtuig richting Tokio zal worden opgezet, is dan ook uiterst klein.

“Ik ben het gerecht niet ontvlucht, ik ben ontsnapt aan onrecht en politieke vervolging”, beweert Ghosn zelf vanuit Libanon. “Vanaf nu kan ik vrij communiceren met de media, en daar begin ik volgende week mee.” Ghosn gaat zelf uit van een complot tegen hem.

Hij is niet aan zijn proefstuk toe als het over verdwijningstrucs gaat. Eerder probeerde hij al eens vermomd als onderhoudsarbeider de rechtbank ongezien te verlaten om de pers te verschalken. Dat mislukte, meldt CNN droogjes.