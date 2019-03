Ontsnapte Nederlandse crimineel plaatst treiterende video op Instagram: “Hij waant zich onaantastbaar” Tom van der Meer ADN

13 maart 2019

11u28

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse crimineel Shahin Gheiybe zat achter tralies voor een dubbele poging tot moord, maar kon ontsnappen. Sinds een week staat hij op de Nationale Opsporingslijst. Het weerhoudt de man niet om zelf de aandacht te trekken. Op Instagram circuleert een video van hem, waarin de misdadiger provocerend vertelt dat hij geniet van zijn vrijheid.

De 35-jarige Nederlander uit Iran wordt gezocht voor het neerschieten van twee zakenpartners in Den Bosch, tijdens een mislukte zakendeal.

De slachtoffers zouden van hem voor 175.000 euro een partij computeronderdelen kopen. Toen de deal bijna rond was, schoot hij hen neer en ging hij er met het geld vandoor. Daarvoor werd hij in 2010 veroordeeld tot dertien jaar cel. Maar in 2011 ontsnapte hij uit de gevangenis in Breda. Hij had toen pas twee jaar van zijn straf uitgezeten. Sindsdien is hij zoek.

Vakantiefoto's

Bij een inval bij familie in Almere en Eemnes vorige week werden recente vakantiefoto's van hem gevonden. Daarop was te zien dat hij veel selfies maakt en regelmatig te zien is op feestjes. De Nederlandse politie bracht enkele van de beelden naar buiten in een oproep aan het publiek om uit te kijken naar de veroordeelde crimineel.

Vreugdedansje

Het lijkt de man niets te deren. Sterker: hij provoceert de politie door vanuit waarschijnlijk Iran een video online te plaatsen, waarin hij te zien is voor een luxevilla. “Hallo, ik ben Shahin, diegene die al lang door de Nederlandse politie gezocht wordt”, zegt hij breed lachend. Een vreugdedansje volgt.

In de video vertelt Gheiybe dat hij zijn verhaal wil doen in een Nederlandse krant. Hij doet naar eigen zeggen graag zijn verhaal, “omdat de waarheid heel anders is”. Maar ook: “Ik zal niet op alle vragen antwoord geven.” Hij zegt verder nog te “genieten van mijn vrijheid en van het lekkere weer”.

We vinden het schokkend om te zien hoe hij hier de feiten verdraait De politie over de Instagram-video

Verbolgen

Het programma Opsporing Verzocht deelde de beelden gisterenavond op NPO1. De politie reageert in het programma verbolgen. “We vinden het schokkend om te zien hoe hij hier de feiten verdraait. Kennelijk waant hij zich vrij en onaantastbaar in Iran”, zegt een woordvoerder.

Agenten hebben aanwijzingen dat Shahin in Iran afspreekt met familie. “We zijn benieuwd welke naam hij dan gebruikt, en waar en wanneer hij afspreekt. Want we vinden het onaanvaardbaar dat iemand zo zijn straf ontloopt.”

De politie heeft een week na de plaatsing van Shahin op de Nationale Opsporingslijst zo'n veertig tips gekregen. Het onderzoek loopt.

Zojuist is Shahin Gheiybe (35) toegevoegd aan de #NationaleOpsporingslijst. Deze man moet nog bijna 11 jaar gevangenisstraf uitzitten voor een poging dubbele moord. Wie weet waar hij is? Bel de politie! https://t.co/1XGwaqc8r3 #opsporingverzocht #mostwanted pic.twitter.com/8aY9d1ISWf Politie Nederland(@ Politie) link