Ontsnappingspoging prinses mislukt: de rebelse dochter van de emir van Dubai is weer thuis Bob van Huet

18 april 2018

15u10

Bron: AD.nl 0 Latifa, de rebelse dochter van de emir van Dubai, is terug thuis. Een regeringsbron heeft aan het Franse persbureau AFP bevestigd dat de gevluchte prinses weer gezond en wel bij haar familie is.

Dat lijkt dan de voorlopige ontknoping van een onwaarschijnlijk avontuur dat veel weg heeft van een Hollywood B-film. Hierin proberen een Franse 007 en een Finse fitness- en vechtsporttrainster een ongelukkige Arabische prinses via een zeiltocht naar India te redden uit de klauwen van de emir.

“Help ons, alsjeblief. Ik hoor mannen buiten, ze zijn aan het schieten. Ik heb me verstopt met een vriendin. Alsjeblieft, help!” Dat waren de laatste woorden die de Britse advocate Radha Stirling van haar cliënte hoorde, toen ze met haar telefoneerde. Aan de andere kant van de lijn de 32-jarige Latifa Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoem, de dochter van de huidige emir. Sinds dat telefoontje, begin vorige maand, werd er niets meer van de prinses gehoord. Maar nu is ze kennelijk terecht en teruggebracht naar het land dat ze trachtte te ontvluchten.

Koninklijke keurslijf

De prinses is één van de dertig kinderen van de huidige heerser en premier van de Verenigde Arabische Emiraten, Sjeik Mohammed Bin Rashid Al Maktoem (68). Van de drie dochters die Latifa zijn genoemd, is zij de middelste, zei de prinses zelf in een video die ze eerder dit jaar op YouTube zette. Daarin vertelde ze ook dat ze er eerder vandoor ging. Als 16-jarige wilde ze al weg uit een wereld van ongekende rijkdom die ze als heel verstikkend ervaart.

“Ik mag niet autorijden, niet reizen, mijn chauffeurs rapporteren alles wat ik doe en ik moet altijd voor een bepaalde tijd thuis zijn”, vertelde de jonge vrouw onder meer. Een eerste ontsnappingsstunt zou haar destijds drie jaar en vier maanden cel hebben opgeleverd. Latifa kan niet meer tegen het koninklijke keurslijf en voelt zich extra gekneveld omdat haar vader bevreesd zou zijn dat ze zijn reputatie zou schaden. Niet ten onrechte, want haar vader kreeg er van langs. “Mijn vader is de belichaming van het kwaad. Hij is verantwoordelijk voor de dood van zoveel mensen. Zijn imago van familieman is maar een pr-stunt”, aldus Latifa.

Schoppend en schreeuwend afgevoerd

De jongste ontsnappingspoging werd gedaan met curieuze kompanen: een voormalige geheim agent en haar fitnesscoach. Allen ontvluchtten Dubai in een jacht, maar ergens voor de kust van het Indiase Goa eindigde het avontuur. Indiase veiligheidstroepen zouden de boot hebben geënterd op verzoek van de emir.



Voormalig geheim agent Jean-Pierre Hervé Jaubert – die door de autoriteiten van Dubai zou worden beschuldigd van financiële malversaties – vertelt spannende verhalen over de mislukte vlucht. Jaubert schreef ooit het boek Ontsnapping uit Dubai, over zijn vlucht nadat de autoriteiten hem op de hielen zaten vanwege vermeende fraude. Jaubert verkleedde zich als vrouw en ontkwam als duiker naar de internationale wateren. Prinses Latifa zou contact met hem hebben opgenomen nadat ze het boek had gelezen, zo beweert hij.

De vlucht mislukte dus. Het jacht ‘Nostroma’ zou zijn omsingeld door vijf schepen van de Indiase marine en ook door twee helikopters. De prinses werd schoppend en schreeuwend afgevoerd, aldus Jaubert. Hijzelf werd geblinddoekt, geslagen en hardhandig ondervraagd over het voornemen de prinses naar de Verenigde Staten te krijgen om daar asiel aan te vragen. “Het klinkt allemaal onwaarschijnlijk, maar dit zijn de feiten”, zegt hij nu tegen het persbureau AP.

Er deden ondertussen wilde geruchten de ronde over het lot van de prinses. Er werd gevreesd voor haar leven. Latifa beweert dat ze is misbruikt door medewerkers van haar vader. Na lang zwijgen meldde een bron in Dubai aan het Franse persbureau dat ze weer thuis is. "Het gaat goed met haar", aldus de bron.

Ook de Finse fitnesscoach is weer thuis en deed haar verhaal via haar broer in The Helsinki Times. Ze is doodsbang. Het plan was om naar India te varen en van daar naar Amerika te vliegen. Volgens Tiina Jauhianen werd de boot overvallen door gemaskerde commando’s. Ze dacht dat zij en Jaubert ter plaatse geëxecuteerd zouden worden, omdat medeplichtigheid aan de vlucht van een vrouw in strijd is met de islamitische wetgeving van Dubai. Beiden moesten bekentenissen afleggen die vooraf waren gedicteerd door de autoriteiten in Dubai.

De zaak van de prinses werd wereldkundig gemaakt door een Britse organisatie die zegt op te komen voor mensen die vastzitten in Dubai. Advocaat Radha Stirling stelt dat de hele zaak juridische gevolgen zal hebben.