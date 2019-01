Ontsnappingspoging mislukt: Russische senator in parlement opgepakt voor moord ADN

30 januari 2019

15u59

Bron: Belga 0 Een lid van de Russische Federatieraad (hogerhuis), Raoef Arasjoekov, is vandaag in het parlement opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij twee moorden. Kort daarvoor had de Federatieraad zijn immuniteit opgeheven. Arasjoekov probeerde nog te ontsnappen, maar de voorzitter van het hogerhuis hield hem tegen.

De 32-jarige Raoef Arasjoekov vertegenwoordigt de autonome republiek Karatsjaj-Tsjerkessië in de Federatieraad, waarin hij in 2016 als jongste lid ooit werd verkozen. Hij zou onder meer betrokken zijn bij de bestelde moorden op twee hoge functionarissen in zijn thuisregio in 2010.

Ook zijn vader Raoel werd gisteren ingerekend op verdenking van verduistering en lidmaatschap van een criminele vereniging. Hij zou voor meer dan 30 miljard roebel (400 miljoen euro) aan aardgas hebben gestolen van Gazprom. Vader Arasjoekov was een hoge adviseur bij een filiaal van de staatsenergiereus Gazprom.



Volgens het openbaar ministerie werden vandaag in de zaak ook woningen en kantoren onderzocht op zeven verschillende plaatsen.