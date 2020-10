Ontsmettingstunnels en twee weken quarantaine voor iedereen die hem wil ontmoeten: zo pakt Poetin coronavirus aan KVDS

02 oktober 2020

17u36 2 De kans dat de Russische president Vladimir Poetin besmet raakt met het coronavirus zoals de Amerikaanse president Donald Trump , lijkt klein. Toch als je de maatregelen vergelijkt die beide staatshoofden treffen. Waar Trump zich amper iets van het coronavirus aantrekt en meestal zonder mondmasker naar bijeenkomsten en verkiezingsrally’s trekt, leeft Poetin sinds de uitbraak van de pandemie onder de allerstriktste veiligheidsvoorwaarden in zijn eigen kleine bubbel.

Zo werkt Poetin al bijna de hele periode van thuis en stuurt hij zijn ploeg voornamelijk aan via videoconferenties. Hij heeft zich daar volgens staatsmedia voor teruggetrokken op zijn landgoed Novo-Ogaryovo, ten westen van Moskou. In april liet een woordvoerder van het Kremlin al weten dat iedereen die de president wilde ontmoeten, een coronatest zou moeten ondergaan en dat de sociale afstand strikt gerespecteerd diende te worden.

Versnelling hoger

In juni werd nog een versnelling hoger geschakeld om de gezondheid van de president veilig te stellen. Zo werden volgens nieuwszender CNN speciale ontsmettingstunnels geïnstalleerd in het Kremlin en in de woning van Poetin, waar iedereen verplicht door moest eer hij of zij de president te zien kreeg.





Volgens de Russische site voor onderzoeksjournalistiek Proekt zou iedereen die zelfs maar heel even met de president op de foto wil, dan weer eerst veertien dagen in quarantaine moeten. Ongeacht rang of stand. De medewerkers die het dichtste bij de president staan – zoals secretarissen, speechschrijvers en fotografen – zijn verdeeld over residenties in Moskou en Sochi. Beide groepen moesten eerst twee weken in quarantaine in een wellnessresort in de buurt en werden uitvoerig getest.

Het aantal publieke optredens van Poetin is sterk gereduceerd. En de weinige keren dat de president nog op evenementen verschijnt, wordt niets aan het toeval overgelaten. In mei was hij aanwezig op een parade naar aanleiding van de Dag van de Overwinning, waarop de overwinning op Nazi-Duitsland wordt herdacht. De veteranen die bij hem in de buurt zaten, moesten eerst twee weken in quarantaine. En in september tijdens een vergadering met de Senaat in het Kremlin, was op beelden te zien dat er een sociale afstand van zeker tien meter was tussen Poetin en de andere aanwezigen.

Van de Russische president is bekend dat hij in goede gezondheid is, een goede conditie heeft en heel sober leeft, in tegenstelling tot president Trump, die aan overgewicht lijdt. Poetin is wel al 67 jaar en door zijn leeftijd behoort hij wel tot een risicogroep.

Telegram

De Russische president zou intussen al een telegram gestuurd hebben naar Trump om hem en zijn vrouw Melania een snel herstel toe te wensen. “Ik ben er zeker van dat uw aangeboren vitaliteit, uw goede humeur en uw optimisme u zullen helpen om dit gevaarlijke virus klein te krijgen”, stond er te lezen volgens een mededeling van het Kremlin.

Lees ook: Trump loopt hoger risico op ernstig ziekteverloop door zijn leeftijd, gewicht en geslacht

Bekijk ook: Melania gefrustreerd over publieke opinie en kerstdiner

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)