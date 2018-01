Ontslagen werknemer sleept Google voor rechter wegens discriminatie van blanke mannen avh

20u36

Bron: The Verge; Buzzfeed; Reuters 2 Twitter James Damore Google-werknemer James Damore werd in augustus ontslagen nadat hij een controversiële memo had rondgestuurd over diversiteit en gender in het bedrijf. Damore laat het hier niet bij en sleept Google voor de rechter wegens discriminatie van blanke mannen.

“Google neemt extreme –en illegale- maatregelen om managers ertoe aan te zetten ras en/of geslacht een rol te laten spelen in de selectieprocedure voor nieuwe werknemers”, zegt Damore, die meent dat Google conservatieve blanke mannen discrimineert.

In augustus stuurde Damore een memo rond in het bedrijf waarin hij opperde dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen te wijten was aan biologische verschillen tussen beide geslachten. "Die verschillen kunnen verklaren waarom we geen gelijke vertegenwoordiging hebben van vrouwen in de techsector en het leiderschap", luidde het in de memo. Na wereldwijde controverse ontsloeg Google Damore. “Google viseert, straft en ontslaat werknemers die er andere ideeën over diversiteit op nahouden”, laat Damore weten.

Naast het Damore-proces is Google ook verwikkeld in een andere rechtszaak. Vier vrouwen klagen het bedrijf aan wegens ongelijke verloning. Hun mannelijke collega’s zouden meer verdienen voor hetzelfde werk.