Ontslagen Franse werknemer die porno bewaarde op werkcomputer vangt ook in beroep bot jv

22 februari 2018

17u02

Bron: The Guardian 0 Eric Libert spande een proces aan tegen zijn voormalige werkgever omdat die hem in 2008 onterecht zou ontslagen hebben. Zijn baas bij de Franse spoorwegen (SNCF) had op Liberts werkcomputer pornobeelden gevonden. Volgens Libert stonden die in een privémap en mocht zijn werkgever die niet inkijken. Maar na het Franse gerecht geeft nu ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Libert ongelijk.

Op de bewuste computer vond de SNCF, waar Libert sinds 1958 werkte, niet alleen porno maar ook vervalste certificaten. Libert beweerde dat hij de betrokken mappen het label 'persoonlijk' had meegegeven. Volgens de Franse wet mag de werkgever die bestanden dan niet zonder toestemming van het personeelslid inkijken.

Bij de Franse rechtbanken ving Libert bot en daarom trok hij naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg. Ook die rechtbank stelde de werkgever in het gelijk, niet Libert. De rechter oordeelde dat Libert niet voldoende had aangegeven dat de mappen privé waren, omdat hij ze enkel had gelabeld met 'persoonlijk'. Dat sloot volgens het EHRM niet uit dat het om persoonlijke werkinformatie ging.

Libert heeft nu nog drie maanden de tijd om een definitief oordeel aan te vragen bij het EHRM. Doet hij dat niet of wordt zijn aanvraag geweigerd, dan is het huidige verdict definitief.