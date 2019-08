Ontslagen FBI-medewerker die Trump uitschold voor “idioot” klaagt VS aan HAA

06 augustus 2019

21u22

Bron: ANP, Bloomberg 0 Peter Strzok, een ontslagen hoge medewerker van de Amerikaanse recherchedienst FBI, is een rechtszaak begonnen tegen de Amerikaanse overheid. De man wil zijn job terug.

Strzok werd in augustus 2018 de laan uitgestuurd. Volgens zijn advocaat gebeurde dat op initiatief van onderdirecteur David Bowdich van de FBI. Strzok kwam onder vuur te liggen nadat hij president Donald Trump in een tekstbericht onder meer "een idioot" had genoemd.



Naar aanleiding van dit bericht mocht Strzok niet meer meewerken aan het onderzoek naar eventuele Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Dat onderzoek staat onder leiding van Robert Mueller. Strzok vindt dat er geen reden was om hem te ontslaan en vecht zijn ontslag nu aan via de rechtbank.