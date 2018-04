Ontslagen FBI-baas: "Trump is moreel ongeschikt om president te zijn"

IB

16 april 2018

04u40

Bron: ANP

De voormalige FBI-directeur James Comey heeft in een interview met de Amerikaanse zender ABC gezegd dat Trump moreel ongeschikt is om president van de Verenigde Staten te zijn. "Trump is een intelligente man en ook medisch nog in staat om president te zijn. Ik denk alleen dat hij moreel ongeschikt is om president te zijn", aldus Comey.