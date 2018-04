Ontslagen FBI-baas brengt boek uit over Trump: "Zijn presidentschap is een bosbrand. Hij regeert als een maffiabaas die niet gebonden is aan de waarheid" IB

13 april 2018

02u00

Bron: The Guardian 0 De door president Trump ontslagen FBI-baas James Comey haalt in een nieuw boek hard uit naar de Amerikaanse president, die hij vergelijkt met een "maffiabaas die niet gebonden is aan de waarheid".

Comey’s boek dat 'A Higher Loyalty: Truth, Lies, And Leadership' zal heten, vrij vertaald als ‘Een Hogere Trouw: Waarheid, Leugens en Leiderschap’, verschijnt dinsdag in de Verenigde Staten, 11 maanden nadat Comey door Trump aan de deur werd gezet.

In het boek schildert Comey Trump af als "onethisch" en "niet gebonden aan de waarheid". Trumps presidentschap beschrijft hij als "een bosbrand". Trump herinnert hem in alles aan de maffiabazen waar hij eerder in zijn carrière jacht op maakte. "Hoe dieper ik in de wereld van Trump getrokken werd, hoe meer flashbacks ik had naar mijn dagen als aanklager tegen de maffia: de baas die de complete controle heeft. De eden van loyaliteit. Het wij-tegen-zij-wereldbeeld. Het liegen over alles, over grote en kleine dingen om een of andere loyauteitscode die de organisatie boven alle moraal en waarheid verheft", schrijft hij. "Zoiets had ik nog nooit gezien in de Oval Office."

In de epiloog neemt Comey de maat van de Amerikaanse president en de gevolgen van zijn beleid voor de Verenigde Staten. "Ons land betaalt een hoge prijs voor de verkiezingen van 2016", schrijft hij. "Deze president is onethisch, en niet gebonden aan de waarheid en aan institutionele waarden. Zijn leiderschap is gebaseerd op transacties, gedreven door zijn ego en gaat over persoonlijke loyaliteit."

Beïnvloeden onderzoek

President Trump zou begin vorig jaar via FBI-directeur James Comey hebben geprobeerd om het onderzoek naar zijn voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn te beïnvloeden of zelfs te beëindigen. Toen Comey daar niet ontvankelijk voor bleek, werd hij ontslagen. Het ontslag zorgde voor de aanstelling van speciaal onderzoeker Robert Mueller die onderzoek doet naar een mogelijke inmenging van Rusland bij de presidentsverkiezing van 2016 en mogelijke banden van Trumps campagneteam met de Russen. Trump heeft de collusie herhaaldelijk ontkend en refereert aan het onderzoek als een ‘heksenjacht’.

De memoires van Comey gaan verder over zijn twintig jaar als procureur in New York, zijn termijn als viceminister van Justitie tijdens het presidentschap van George W. Bush, en zijn jaren als FBI-baas van 2013 tot 2017.