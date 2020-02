Ontslag van halve kilo te zware stewardess is terecht, oordeelt rechter Redactie

25 februari 2020

16u46

Bron: AD.nl 2 Een stewardess van Malaysia Airlines is ontslagen omdat ze bijna een halve kilo te zwaar was. Ze vocht de zaak aan, maar zonder succes. De rechter stelt de luchtvaartmaatschappij in het gelijk.

Ina Meliesa Hassim werkte al 25 jaar voor de maatschappij toen ze in 2017 werd ontslagen, schrijft The Independent. Ze was op dat moment ongeveer een halve kilo zwaarder dan ze volgens berekening van de Body Mass Index (BMI) zou mogen wegen bij haar geringe lengte. Te zwaar, vond de vliegtuigmaatschappij die stelt dat cabinepersoneel een gezond BMI moet hebben: dus het juiste (gezonde) gewicht bij een gegeven lengte.

De stewardess liet het er niet bij zitten en diende een klacht in tegen de luchtvaartmaatschappij. Ze kreeg echter geen gelijk. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf de stewardess voldoende kansen geboden om zich aan het beleid van het bedrijf te houden.

De richtlijn van Malaysia Airlines geldt sinds 2015 en medewerkers die geen gezond BMI hadden, werden ingeschreven voor een programma om hun gewicht op orde te krijgen. Een hoog BMI, het lichaamsgewicht in verhouding tot de lengte, geeft een hogere kans op gezondheidsrisico’s. Cabinepersoneel is volgens de richtlijn van Malaysia Airlines niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van passagiers, maar ook verantwoordelijk voor het voorkomen van de maatschappij. Het uiterlijk van het cabinepersoneel is een belangrijk onderdeel van de ervaring van de klanten, aldus het bedrijf.

Aanpassingstijd

De luchtvaartmaatschappij stelt dat Hassim lang genoeg de tijd heeft gehad om zich aan te passen aan de regels en daarbij kreeg ze zelfs hulp van een arts om op het juiste gewicht te komen. De maatschappij zegt bovendien dat de stewardess niet aanwezig was bij een aantal wegingen. De advocaten van Hassim zeggen daarentegen dat het voor het uitvoeren van haar werk niet uit maakt of ze een kilo meer of minder weegt. Ook andere internationale luchtvaartmaatschappijen hebben geen soortgelijk beleid, aldus de advocaten.

De rechter was echter niet overtuigd: Malaysia Airlines heeft het recht om eigen beleid te bepalen. Bovendien was dit programma niet discriminerend, omdat het van toepassing is op al het cabinepersoneel en zij bovendien ruimschoots de tijd kreeg om aan de eisen te voldoen, aldus de rechter.