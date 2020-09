Ontslag juridische topadviseur regering-Johnson werpt schaduw over brexitonderhandelingen HLA

08 september 2020

15u12

In Londen gaat vandaag de achtste ronde van de onderhandelingen over de Brits-Europese handelsrelaties na de brexit van start. Die starten onder een slecht gesternte nu bekend is geraakt dat de juridische topadviseur van de regering-Johnson ontslag genomen heeft. Hij zou opgestapt zijn uit onvrede met de plannen om het terugtrekkingsakkoord dat vorig jaar gesloten werd te "verduidelijken" in nationale wetgeving. Volgens critici staat de regering op het punt de wet te overtreden.

Het nieuws van het ontslag van Jonathan Jones werd vandaag bekendgemaakt door The Financial Times. Jones stond al zes jaar aan het hoofd van wat het best als de juridische dienst van de regering in Londen kan omschreven worden, maar kondigde nu onverwachts aan een stap opzij te zetten. Volgens goed ingelichte bronnen waar de krant mee kon praten is Jones "zeer ontevreden" over het voornemen van de regering om woensdag een wetsontwerp te presenteren dat "specifieke elementen verduidelijkt" van het verdrag dat in 2019 met de Europese Unie ondertekend werd over Noord-Ierland.

Concreet zal die wet Britse ministers de mogelijkheid geven om specifieke elementen van het Ierse protocol naar goeddunken te interpreteren. Daarmee dreigt de regering haar verplichtingen onder internationaal recht met de voeten te treden, zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen al. Het protocol maakt namelijk deel uit van het terugtrekkingsakkoord dat Brussel en Londen vorig jaar overeenkwamen en ondertekenden.



Het ontslag van Jones werpt dan ook een schaduw over de achtste ronde van de onderhandelingen over de post-brexitrelaties, die dinsdag van start gaan en drie dagen duren. Verwacht wordt dat Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier er zal herhalen dat de Britten zich aan hun verplichtingen moeten houden. Bij de Britse oppositiepartij Labour klinkt het dat het ontslag erop wijst dat er iets "verrot" is in de regering van Boris Johnson. "De topjuristen van de regering denken dat die op het punt staat de wet te overtreden", luidt het.