Ontruiming van verschillende kampen in Calais PVZ

09 juli 2019

14u51

Bron: AFP 2 De ordediensten hebben dinsdagochtend de laatste migrantenkampen ontruimd in industriezone Les Dunes in de Franse havenstad Calais. Volgens de prefectuur waren daar ongeveer 150 personen aanwezig.

"Er verbleven ongeveer 150 personen, vooral van Afrikaanse origine, en er stonden 250 tenten op drie locaties. Ze leefden in extreem precaire omstandigheden", zegt de prefectuur van Pas-de-Calais in een persbericht. "De bewoning veroorzaakte ernstige problemen voor de veiligheid, de hygiëne en de rust, vooral voor de werknemers van bedrijven in de buurt." Drie uitzettingsbevelen, in mei en juni, zouden de ontruiming mogelijk hebben gemaakt.

Om 7 uur ‘s ochtends grendelden ordediensten de omgeving af. Activisten, journalisten en nieuwsgierigen werden de toegang geweigerd."Om 10.30 uur hadden we de zorg op ons genomen van 53 geïsoleerde personen, onder wie zes minderjarigen", zegt de prefectuur. Aan de migranten werd een dak beloofd in opvangcentra.

"Maar op de locaties zijn regelmatig 300 tot 400 ballingen aanwezig", zegt François Guennoc, vicevoorzitter van de organisatie Auberge des Migrants. Het collectief Appel d'Air telde er "300 à 450", vooral mannen, afkomstig uit Soedan, Ethiopië, Eritrea, Afghanistan en Irak.

De organisaties hadden maandagavond geanticipeerd op de ontruimingen. "Van zodra we gisterenavond het nieuws verspreidden, zijn veel ballingen vertrokken om zich elders te installeren", zegt een vertegenwoordiger van de organisatie Utopia 56.

Terwijl de ontruiming dinsdag aan de gang was, waren inderdaad verschillende migranten of vluchtelingen met rugzak aan het stappen op de Route de Gravelines, waar zich in 2015 en 2016 de fameuze 'Jungle' bevond. In het immense kamp woonden tot 10.000 personen in mensonwaardige levensomstandigheden.

"Al meer dan een jaar zijn er de dagelijkse uitzettingen uit de kampen in Calais, de inbeslagnames van basisbenodigdheden, arrestaties en administratieve aanhoudingen, bovenop het systematische politiegeweld. Sinds vier maanden voert de prefectuur het aantal definitieve uitzettingen op, waardoor de vluchtelingen gedwongen worden tot een dooltocht", zegt Utopia 56 in een persbericht.