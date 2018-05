Ontruiming gestart van grootste tentenkamp in Parijs jv

30 mei 2018

08u31

Bron: afp 14 De Franse ordediensten zijn vanochtend met de ontruiming gestart van het grootste tentenkamp voor migranten en vluchtelingen in Parijs.

Ongeveer 1.700 mensen zijn in het noordoosten van de Franse hoofdstad geteld. De operatie begon kort na 6 uur vanochtend. Het is al de 35ste in de Franse hoofdstad in drie jaar. De actie "zal leiden tot de tijdelijke opvang van betrokken personen in een twintigtal sites van Parijs en de Parijse regio en daarna het onderzoek van de administratieve situatie van die personen", aldus minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb.

Volgens de prefectuur van de politie zijn bijna 24 opvangstructuren, hoofdzakelijk turnzalen, in de regio rond Parijs klaargemaakt voor de opvang van de migranten en vluchtelingen.

De bewoners van het tentenkamp komen hoofdzakelijk uit Soedan, Somalië en Eritrea. Ze vestigden zich in heel precaire omstandigheden onder tenten langs het kanaal Saint-Denis. In afwachting van hun evacuatie waren alle bewoners van het kamp uit hun tenten gegaan.