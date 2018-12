Ontroerend: voor het eerst in acht jaar vredige kerst in Syrië

Gunter Van Stappen

25 december 2018

Bron: VTM NIEUWS

In het Syrische Damascus is Kerstmis voor het eerst in acht jaar opnieuw gevierd. In april werd het grootste deel van hoofdstad bevrijd van de rebellen. Dit jaar is er dan ook opnieuw reden tot feest, al verloopt dat nog relatief voorzichtig.