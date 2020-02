Ontploffingen bij bedrijven in Amsterdam en Kerkrade: politie vermoedt dat het om bombrieven gaat KVDS

12 februari 2020

Bij twee bedrijven in Nederland heeft vanmorgen een explosie plaatsgevonden. De eerste gebeurde in de postkamer van een bedrijf aan de Bostoen in Amsterdam, de andere bij een postsorteerbedrijf in Kerkrade, Nederlands-Limburg, op amper enkele kilometers van de Belgische grens.

Het betrokken bedrijf in Amsterdam ligt in het noordwesten van de stad. Het incident gebeurde er even voor 8 uur. Volgens de politie werd de explosie vermoedelijk veroorzaakt door een bombrief. Er zouden geen gewonden zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse en er zou ook een explosievenverkenner van de politie opgeroepen zijn.





Het zou om een pand gaan van ABN Amro. Een medewerker daar vertelde aan de Nederlandse krant De Telegraaf dat iemand een pakketje opengemaakt had en dat het explosief toen ontplofte. “De collega is vreselijk geschrokken. Het was geen heel zware explosie, maar ik stond er niet bij”, klink het. (lees hieronder verder)

In Kerkrade - op een tiental kilometer van de Belgische grens - gebeurde de ontploffing bij een postsorteerbedrijf aan de Wiebachstraat, rond 8.30 uur. Daar ging het om een briefpakket. Ook hier zijn geen gewonden gevallen. Het bedrijf is ontruimd en Team Explosieven Verkenning komt ter plaatse om onderzoek te verrichten. “Het is nog onbekend of er een verband is met de ontploffing van een briefpakket vanochtend in Amsterdam”, aldus de politie, die een onderzoek is gestart.





Het is niet de eerste keer dat er bombrieven naar een Nederlands bedrijf gestuurd worden dit jaar, meldt het Nederlandse persagentschap AP. Begin januari werden er al zeker zeven bezorgd bij bedrijven en een hotel in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht. Die ontploften echter niet. De politie houdt er rekening mee dat ze van dezelfde afzender komen. (lees hieronder verder)

De bombrieven van januari kwamen onder meer terecht bij hotel Okura in Amsterdam, een Amsterdams tankstation en een makelaarskantoor in Utrecht. Twee bombrieven zijn deels verbrand retour ontvangen door het Rotterdamse incassobureau CIB (Centraal Invorderings Bureau), dat er volgens de politie niets mee te maken heeft. Er werden ook twee bombrieven onschadelijk gemaakt, in een postsorteercentrum in Rotterdam.

Autobedrijf

De recentste dateerde van 10 januari. Die werd onderschept in een postsorteercentrum aan de Amsterdamse Australiëhavenweg. Dat explosief was gericht aan een autobedrijf in Amsterdam, waar eerder al een zogenoemde waarschuwingsbrief was aangekomen, zegt de politie in een toelichting. Deze brief bevatte een explosief dat zwaar lichamelijk letsel had kunnen veroorzaken, zei de politie toen.

