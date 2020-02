Ontploffingen bij bedrijven in Amsterdam en Kerkrade: politie vermoedt bombrieven KVDS

12 februari 2020

08u50 184 Bij twee bedrijven in Nederland hebben vanmorgen explosies plaatsgevonden. De eerste ontploffing gebeurde in het postsorteercentrum van ABN AMRO aan de Bolstoen in Amsterdam, de tweede bij een postsorteerbedrijf in Kerkrade, Nederlands-Limburg, op slechts enkele kilometers van de Belgische grens. De Nederlandse minister van Rechtsbescherming Sander Dekker vindt de situatie “zorgelijk”.

Het betrokken bedrijf in Amsterdam ligt in het noordwesten van de stad. Het incident gebeurde er even voor 8 uur, in de postkamer. Alle post die mensen naar ABN AMRO sturen, wordt via dat kantoor verwerkt, zegt een ABN-woordvoerder.

Geen gewonden

Volgens de politie werd de explosie vermoedelijk veroorzaakt door een bombrief. De woordvoerder van ABN AMRO wilde niet zeggen of het explosief was geadresseerd aan de bank.

Er zouden geen gewonden zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse en er zou ook een explosievenverkenner van de politie opgeroepen zijn. Volgens de politie van Amsterdam opende een medewerker van de bank een brief, weerklonk een sissend geluid en gooide de werknemer de brief onmiddellijk weg. Vervolgens volgde een knal. Het geluid deed denken aan een voetzoeker, aldus de politie.

Een medewerker van ABN AMRO vertelde aan de Nederlandse krant De Telegraaf dat iemand een pakketje opengemaakt had en dat het explosief toen ontplofte. “De collega is vreselijk geschrokken. Het was geen heel zware explosie, maar ik stond er niet bij”, klink het. (lees hieronder verder)

In Kerkrade - op een tiental kilometer van de Belgische grens - gebeurde de ontploffing bij een postsorteerbedrijf aan de Wiebachstraat, rond 8.30 uur. Daar ging het om een briefpakket. Ook hier weerklonk een sissend geluid en werd de brief weggegooid. En ook hier zijn geen gewonden gevallen. Het bedrijf is ontruimd en Team Explosieven Verkenning kwam ter plaatse om onderzoek te verrichten. “Het is nog onbekend of er een verband is met de ontploffing van een briefpakket vanochtend in Amsterdam”, aldus de politie, die een onderzoek is gestart.

“Een medewerker hoorde een raar geluid in het postpakket, waarna een knal volgde”, vult de politie aan. “De aanwezigen in het pand - negen mensen - zijn meteen volgens protocol naar buiten gegaan. De medewerkers zijn opgevangen in een naastgelegen gebouw. Het is nog onduidelijk wat de schade is. Uit voorzorg is de omgeving afgezet, dat kan enige hinder veroorzaken bij de omliggende bedrijven. De EODD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie, red.) verwacht rond 11 uur ter plaatse te zijn voor onderzoek.”

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid houdt de situatie in de gaten. De NCTV heeft een coördinerende rol. Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker vindt het op zijn beurt “zorgelijk” dat er twee poststukken zijn ontploft. In zeker één van de gevallen gaat het om een bombrief. “Voor zover we nu kunnen overzien, zijn er geen slachtoffers, geen gewonden. Dus dat is fijn. Voor de rest moet de politie onderzoek doen.” (lees hieronder verder)

Het is niet de eerste keer dat er bombrieven naar een Nederlands bedrijf gestuurd worden dit jaar. Dat meldt het Nederlandse persagentschap ANP. Begin januari werden er al zeker zeven brieven bezorgd bij bedrijven en een hotel in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht. Die ontploften echter niet. De politie houdt er rekening mee dat ze van dezelfde afzender zouden kunnen zijn.

De bombrieven van januari kwamen onder meer terecht bij hotel Okura in Amsterdam, een Amsterdams tankstation en een makelaarskantoor in Utrecht. Twee bombrieven zijn deels verbrand retour ontvangen door het Rotterdamse incassobureau CIB (Centraal Invorderings Bureau), dat er volgens de politie niets mee te maken heeft. Er werden ook twee bombrieven onschadelijk gemaakt, in een postsorteercentrum in Rotterdam.

Autobedrijf

De recentste brief dateerde van 10 januari. Die werd onderschept in een postsorteercentrum aan de Amsterdamse Australiëhavenweg. Dat explosief was gericht aan een autobedrijf in Amsterdam, waar eerder al een zogenoemde waarschuwingsbrief was aangekomen, zegt de politie in een toelichting. Deze brief bevatte een explosief dat zwaar lichamelijk letsel had kunnen veroorzaken, zei de politie toen.

De brief werd herkend aan dezelfde verdikking die eerdere brieven ook hadden. Een adressticker van het Rotterdamse incassobureau Centraal Invorderings Bureau (CIB) als afzender ontbrak, maar heeft er waarschijnlijk wel op gezeten. Eerdere brieven hadden wel een dergelijke sticker. Echte brieven die het CIB verzendt, worden hier nooit van voorzien: de afzender staat normaal gesproken gedrukt op de envelop. (lees hieronder verder)

PostNL kwam na de incidenten in januari met maatregelen om zijn medewerkers te beschermen. Het bedrijf wilde daar toen niets over zeggen. “De veiligheid van de medewerkers staat voorop”, liet een woordvoerder toen weten. Woensdag laat PostNL weten dat in samenwerking met de politie wordt bekeken welke extra maatregelen nog kunnen worden getroffen.

DHL

Pakketbezorger DHL zegt al zeer streng te letten op de veiligheid van zijn medewerkers “in het hele proces van ontvangen tot bezorgen”. “Daar hebben we constant aandacht voor. De explosies van woensdagochtend zetten iedereen weer extra op alert.”

Het leek waarschijnlijk dat de brieven via PostNL waren verstuurd, maar dat werd niet officieel bevestigd. Het postbedrijf werkt samen met de politie in het onderzoek naar de bombrieven. Dat wordt uitgevoerd door de politie in Amsterdam en Limburg.