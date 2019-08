Ontploffing voor stadhuis in Zuid-Zweden. Politie gaat uit van kwaad opzet tvc

08 augustus 2019

13u10

Bron: Belga 0 In de Zuid-Zweedse stad Landskrona vond gisteren in de late avond een ontploffing plaats voor het stadhuis. Het gebouw werd daarbij beschadigd maar er raakte niemand gewond, zegt de Zweedse politie vandaag.

Op foto's is te zien dat verschillende ramen van het gebouw sneuvelden. De politie gaat uit van een misdrijf, maar verdachten heeft ze nog niet in het vizier. De explosievenopruimingsdienst kwam ter plaatse om te controleren of er nog andere gevaarlijke objecten te vinden waren op de plaats van het gebeuren.

In de Deense hoofdstad Kopenhagen, op een uur rijden van Landskrona, vond dinsdagavond een explosie plaats waarbij de gevel van de Deense belastingadministratie zwaar beschadigd raakte. Ook daar was volgens de politie kwaad opzet in spel.

Meer over Kopenhagen

Landskrona

Landskrona