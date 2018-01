Ontploffing voor gebouw van Save the Children in Afghanistan - minstens 11 gewonden IB

24 januari 2018

07u04

Bron: Belga, BBC 1 In de Afghaanse stad Jalalabad heeft zich deze ochtend een explosie voorgedaan aan het bureau van de internationale hulporganisatie Save the Children. Dat bevestigt een woordvoerder van de regering van de provincie Nangarhar. Er zijn minstens elf gewonden. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zit.

De ontploffing gebeurde rond 9 uur (6 uur Belgische tijd). Volgens Khogyani blies een zelfmoordterrorist zichzelf op en vatte daarbij ook meerdere auto's vuur. Na de explosie trokken gewapende mannen het gebouw van de ngo binnen en op dit moment is er nog steeds een vuurgevecht met de ordediensten aan de gang. Er werden al elf gewonden naar het ziekenhuis gebracht, zo zegt de woordvoerder.

Volgens een werknemer van Save the Children werken er een honderdtal mensen in het kantoor in Jalalabad. De Britse ngo is een van de grootste hulporganisaties in Afghanistan en is er al meerdere decennia actief. Ze helpt voornamelijk moeders en kinderen op vlak van gezondheidszorg en onderwijs.