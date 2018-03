Ontploffing vlak bij konvooi van Palestijnse premier in Gazastrook Redactie

13 maart 2018

Vlak bij het konvooi van de Palestijnse premier Rami Hamdallah is een explosief ontploft. Dat melden plaatselijke media. De explosie deed zich voor op het moment dat de wagens van het konvooi de grens met de Gazastrook overstaken.

Volgens het Palestijnse nieuwsagentschap Maan raakten er zeven mensen gewond. Het is volgens die bron nog niet duidelijk of ook Hamdallah gewond is geraakt.

De Israëlische krant Haaretz maakt enkel melding van lichtgewonden en zegt dat de Palestijnse premier ongedeerd is.