Ontploffing treft politiekantoor in Kopenhagen RL

10 augustus 2019

06u46

Bron: Belga 1 Een politiekantoor in de Deense hoofdstad Kopenhagen is getroffen door een explosie. Dat hebben de autoriteiten zaterdagochtend gemeld. De politie van Kopenhagen verklaarde in een tweet dat het gaat om een kantoor in het district Norrebro. Niemand zou gewond zijn geraakt.

Het incident komt er nadat een ontploffing in dezelfde stad dinsdag al een gebouw van Deense belastingadministratie trof en voor zware schade zorgde aan de gevel. De politie verklaarde toen dat er kwaad opzet in het spel was.

