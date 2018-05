Ontploffing in Spaanse vuurwerkfabriek: 2 doden en 37 gewonden SPS TTR

24 mei 2018

11u29

Bron: Belga 2 Bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek is in het noordwesten van Spanje een echtpaar om het leven gekomen, zo hebben de plaatselijke nooddiensten gemeld. Daarnaast vielen er ook 37 gewonden, onder wie zeven kinderen. Enkele van de gewonden zijn er volgens de hulpdiensten erg aan toe.

De explosie gebeurde gisteren in de gemeente Tui in Galicië, in de provincie Pontevedra in de buurt van de grens met Portugal. Twaalf gewonden moesten de nacht doorbrengen in ziekenhuizen, maar niemand verkeert in levensgevaar.

De oorzaak van de ontploffing is nog niet gekend. De getroffen fabriek zou illegaal zijn uitgebaat, aldus de autoriteiten. De eigenaar is dan ook opgepakt. "Een andere fabriek van de eigenaar is gesloten door onregelmatigheden. Alles wijst erop dat hij zijn productie in het geheim heeft voortgezet", aldus de gewezen burgemeester van Tui, Enrique Cabaleiro, in de krant Faro de Vigo.



Premier Mariano Rajoy heeft zijn medeleven met de slachtoffers betuigd en heeft hulp namens de centrale regering aangeboden.

De explosie veroorzaakte heel wat schade. Tussen acht en tien huizen zijn volledig vernield. De provincieregering van Pontevedra zei dat ongeveer 100 mensen de nacht hebben doorgebracht in noodopvang.