Ontploffing in Duits appartementencomplex: twee doden en vier gewonden Redactie

07 maart 2020

14u15

Bron: ANP, RBB24 3 Bij een explosie in een huis met huurappartementen in de Duitse plaats Hohen Neuendorf, net boven Berlijn, zijn vanmorgen twee doden en vier gewonden gevallen. Dat melden Duitse media. De oorzaak van de ontploffing is nog onbekend.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Het wooncomplex raakte zwaar beschadigd. Een groot deel ervan is volledig ingestort. De eerste dode, een vrouw van in de zestig werd al snel gelokaliseerd. Pas tegen de avond werd een tweede dode, over wie niets bekend is gemaakt, geborgen. Vier mensen raakten bij de explosie gewond - onder wie een zwaar. Zij zijn met reddingshelikopters naar het ziekenhuis in Berlijn vervoerd.

De ontploffing vond omstreeks 11.30 uur plaats. Het gebouw bestaat uit drie etages met acht huurwoningen. Na de explosie brak er volgens de brandweer geen brand uit.

