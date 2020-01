Ontploffing in chemische fabriek in Tarragona kv

14 januari 2020

19u51

Bron: Belga, Reuters 6 In een bedrijf in een petrochemische industriezone in het Spaanse Tarragona woedt een brand na een explosie. Er zouden minstens vier gewonden zijn. Dat meldt de Spaanse krant El País. De Civiele Bescherming vraagt dat meer dan 300.000 omwonenden binnenblijven.

De explosie vond plaats in het bedrijf Industrias Químicas de Óxido de Etileno (IQOXE). De explosie werd gevolgd door een hevige brand. IQOXE is naar verluidt het enige bedrijf in Spanje dat ethyleenoxide produceert. Het bedrijf heeft een productiecapaciteit van 140.000 ton per jaar.

De vier gewonden zouden zwaar verbrand zijn en werden opgenomen in het ziekenhuis.



De Civiele Bescherming vraagt dat meer dan 300.000 omwonenden uit voorzorg binnenblijven: “Er zijn geen bewijzen voor een gifwolk”, luidt het.

Het treinverkeer is lokaal onderbroken en de brandweer en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Meer dan 300.000 inwoners in de buurt moeten binnen blijven en ramen en deuren gesloten houden.