Ontploffing in chemische fabriek in Tarragona: minstens één dode kv

14 januari 2020

19u51

Bron: Belga, Reuters 166 In een bedrijf in een petrochemische industriezone in het Spaanse Tarragona woedt een brand na een explosie. Volgens de hulpdiensten hebben vier personen zware brandwonden opgelopen. Minstens één persoon kwam om het leven nadat diens woning instortte als gevolg van de schokgolf bij de explosie.

De explosie vond plaats in het bedrijf Industrias Químicas de Óxido de Etileno (IQOXE). De explosie werd gevolgd door een hevige brand. IQOXE is naar verluidt het enige bedrijf in Spanje dat ethyleenoxide produceert. Het bedrijf heeft een productiecapaciteit van 140.000 ton per jaar.

De vier gewonden werden opgenomen in het ziekenhuis.



De Civiele Bescherming had eerst gevraagd dat 300.000 omwonenden binnen zouden blijven. Dat is intussen ingeperkt tot de gemeenten La Canonja en Vilaseca, net als driekwart van de stad Tarragona. Volgens de Civiele Bescherming is de grote rookpluim, die tot kilometers ver zichtbaar is, niet giftig.

Door de explosie ontstonden verschillende brandhaarden in andere installaties op de industriezone, aldus de Catalaanse krant La Vanguardia. De brandweer tracht eerst het vuur te blussen dat chemische opslagplaatsen bedreigt.

Het treinverkeer is lokaal onderbroken en de brandweer en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Meer dan 300.000 inwoners in de buurt moeten binnen blijven en ramen en deuren gesloten houden.