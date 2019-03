Ontploffing in chemisch bedrijf in China eist 64 levens Redactie

23 maart 2019

11u09 0

De balans van de explosie in een chemiefabriek in China is opgelopen tot 64 doden. De hulpdiensten vonden veertig uur na het ongeval wel nog een overlevende, zegt een officiële bron. Het gaat om een van de ergste industriële ongevallen uit de geschiedenis van het land. In een eerdere balans was sprake van 47 doden en 90 zwaargewonden. Er zijn nog steeds 28 personen vermist.

De ontploffing van donderdag richtte schade aan gebouwen aan tot kilometers in de omtrek. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Het is het grootste Chinese industriële incident sinds 2015. Toen kwamen er 173 mensen om in een brand.