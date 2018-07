Ontploffing bij Amerikaanse ambassade in Peking IVI

26 juli 2018

08u44

Bron: Belga, CNN, The Guardian 27 Bij de Amerikaanse ambassade in Peking heeft een man een explosief tot ontploffing gebracht. Dat heeft een woordvoerder van de ambassade bevestigd aan de Amerikaanse zender CNN. De politie heeft de site - die een van de meest beveiligde in de wereld is - verder afgesloten. Enkel de dader is gewond.

De explosie is rond 13.00 uur lokale tijd (7.00 uur Belgische tijd) gebeurd in een openbare ruimte in de buurt van het hoofdgebouw. Er is een grote rookwolk te zien en er ligt puin in de straat.

"Eén persoon heeft een bom tot ontploffing gebracht. Behalve de dader zijn er geen gewonden gevallen", zegt een woordvoerder van de ambassade. Dat wordt ondertussen ook bevestigd door de politie van Peking, die meldt dat de man gewond is aan zijn hand. "Zijn toestand is niet levensbedreigend", zegt de politie nog. De man is afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gaat om een 26-jarige uit Binnen-Mongolië, een autonome regio in China.

De politie is een onderzoek gestart naar het incident. De media wordt op afstand gehouden en berichten over de explosie op Chinese sociale media worden streng gecensureerd en zelfs verwijderd.

Staatskrant Global Times meldde eerder dat het ging om een vrouw die zichzelf in brand wilde steken. Dat incident vond echter al om 11.00 uur plaats, meldt BBC. Het is nog niet duidelijk of beide incidenten aan elkaar gelinkt zijn.

Bomaanslagen komen in China wel vaker voor. Vorig jaar nog liet een jongeman, die volgens de autoriteiten mentaal ziek was, een zelfgemaakte bom ontploffen voor een lagere school in het oosten van het land. Daarbij kwamen 8 mensen om het leven en raakten 65 anderen gewond. Terroristische activiteiten in het land worden vaak ook toegeschreven aan de Oeigoeren, de in Noordwest-China gevestigde moslimminderheid die naar eigen zeggen vervolgd en onderdrukt wordt.

#BreakingNews An #explosion was reported near the US Embassy in #Beijing on Thursday, CGTN reported. Images posted online showed smoke in the air outside the building and security personnel rushing in the background. pic.twitter.com/zojlbFvodc China Focus(@ China__Focus) link

#china #Beijing #USEmbassy watch #video | The explosion occurred around 1pm local time in an area where many Chinese citizens line up each day to apply for visas pic.twitter.com/wKxWB1U75X Gaurav Jha(@ GauravvJha) link