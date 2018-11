Ontmoeting van ‘gele hesjes’ met Franse premier draait uit op fiasco KVE

30 november 2018

16u22

De ontmoeting van een delegatie van de zogenaamde 'gele hesjes', de burgerbeweging die strijdt tegen de hoge brandstofprijzen en toenemende levensduurte, met de Franse premier Édouard Philippe in zijn ambtswoning Matignon, is deze namiddag uitgedraaid op een fiasco. Eén van de twee vertegenwoordigers stapte heel snel op, omdat het onderhoud niet rechtstreeks werd uitgezonden op de televisie.

"Ik heb verschillende keren gevraagd dat dit onderhoud zou worden gefilmd en rechtstreeks zou worden uitgezonden op de televisie, maar dat werd geweigerd", rechtvaardigde Jason Herbert zijn voortijdige vertrek. Herbert is één van de leiders van de gele hesjes in het Franse departement Charente.

"Vandaag zijn we maar met twee, we hebben allemaal enorme druk te verduren gekregen. Ik praat over dreigingen met fysieke en verbale agressie, ons leven staat op het spel", luidde het.

Wie de tweede vertegenwoordiger van de gele hesjes is die werd ontvangen door premier Philippe en zijn minister van Ecologische Transitie François de Rugy, is niet bekend. Hij geraakte Matignon binnen via een geheime deur, en noch de ambtswoning van de Franse eerste minister noch Herbert wilden zijn identiteit kwijt.

