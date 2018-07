Ontmoeting tussen Trump en Poetin afgelopen, Trump gewaagt van "erg goed begin" IB en TTR

16 juli 2018

11u00

Bron: ANP, Belga 4 De ontmoeting achter gesloten deuren tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin is afgelopen. Dat meldt het Russische persagentschap Interfax. Trump had het na afloop kort over een "heel goed begin". De presidenten waren enkel vergezeld door hun tolken.

"Ik denk echt dat de wereld wil zien dat we met elkaar overeenkomen", zei Trump. Beide presidenten spraken kort de pers toe, voor hun bilateraal onderhoud. "We zijn de twee grootste kernmachten. We hebben 90 procent van het nucleair (arsenaal, nvdr.) en dat is geen goede zaak. Dat is een slechte zaak. We zullen zien of we daar iets aan kunnen doen. Dit is een negatieve kracht."

"Ik denk dat we samen geweldige kansen hebben als twee landen die, eerlijk gezegd, de afgelopen jaren het niet echt goed met elkaar hebben gevonden. Ik ben hier nog niet te lang, het nadert wel de twee jaar, maar ik denk dat we uiteindelijk een buitengewone relatie zullen hebben", aldus Trump.

De Russische president zei blij te zijn Trump te ontmoeten. "We hebben regelmatig contact. We hebben elkaar via de telefoon gesproken en hadden verschillende ontmoetingen in de marge van verschillende fora. Maar, uiteraard, is het hoog tijd om in detail onze bilaterale betrekkingen en verschillende pijnlijke onderwerpen op de globale agenda te bespreken, er zijn er heel wat", aldus Poetin.

Trump beklemtoonde dat een degelijke relatie met Rusland een goede zaak is. Hij feliciteerde Poetin ook met een "echt geweldige wereldbeker" voetbal.

Na de toespraken schudden beide presidenten elkaar de hand. Daarna ging hun bilateraal overleg van start.

Onderwerpen

"Ik ga met lage verwachtingen, niet met hoge verwachtingen", zei Trump zaterdag in een interview met de Amerikaanse center CBS, die aangaf dat de ontmoeting "niets slechts, en misschien wat goeds" kan opleveren.

De Amerikaanse president werd enkele uren voor zijn top met Kremlinleider Poetin door de Finse president Sauli Niinistö ontvangen. Niinistö begroette Trump en first lady Melania in zijn woning, waar het gezelschap verwacht werd voor een ontbijtvergadering. De Amerikaanse president bedankte zijn Finse ambtgenoot voor diens "fantastische gastvrijheid" en noemde Finland een "groots land".

Trump en Poetin zullen onder meer gedetailleerd over Syrië praten. De steun van Rusland aan de Syrische president Bashar al-Assad, die door de Verenigde Staten en zijn westerse bondgenoten wordt beschuldigd van het gebruik van chemische wapens tegen burgers, is een van de belangrijkste aandachtspunten geweest in de gespannen relatie tussen Washington en het Kremlin.

Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen

Ook andere controversiële kwesties zullen waarschijnlijk aan de orde komen als de twee wereldleiders elkaar ontmoeten. Zo heeft Trump gezegd dat hij de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen gaat bespreken. Verwacht wordt dat Poetin zijn standpunt zal herhalen dat Moskou daar niets mee te maken heeft.

Mogelijk zal Trump vragen om de uitlevering van de twaalf Russische inlichtingenofficieren die vrijdag aangeklaagd werden voor het hacken van computers van de Amerikaanse Democratische partij, in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Dieptepunt

Via Twitter gaf Trump inmiddels te kennen dat de relatie tussen Washington en Moskou "nog nooit zo slecht was". De grote schuldige voor dat dieptepunt is volgens de president het FBI-onderzoek naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. "Onze relatie met Rusland was NOOIT slechter, met dank aan vele jaren van Amerikaanse dwaasheid en stompzinnigheid en nu, de frauduleuze heksenjacht", raasde de wereldleider.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

In een ander interview dat vandaag zal worden uitgezonden door de Britse zender ITV zei Trump dat hij denkt goed te zullen opschieten met zijn Russische collega. "Voor de Verenigde Staten, en eerlijk gezegd voor het Verenigd Koninkrijk en andere landen, is het een heel goede zaak om op te schieten met Rusland en China en al die andere landen", aldus de Amerikaanse president.

"NAVO nog nooit zo verenigd geweest"

"De NAVO is nog nooit zo verenigd geweest (...) De NAVO is waarschijnlijk nog nooit zo sterk geweest zoals ze dat vandaag is", verklaarde de Amerikaanse president, tijdens een ontmoeting met zijn Finse ambtsgenoot Sauli Niinistö vandaag.

"Het was wat hard in het begin, maar uiteindelijk was het allemaal liefde", zei Trump over de NAVO-top van vorige week in Brussel. Die top vond plaats in een gespannen sfeer, vanwege de agressieve verklaringen van de president tegenover bondgenoten die voor hem niet genoeg aan defensie uitgeven.

Trump klopte zich op de borst na de top, dat hij de bondgenoten had aangezet om meer uit te geven, hoewel de slotverklaring enkel de engagementen bevestigt die de lidstaten in 2014 hebben genomen: tegen 2024 dus 2 procent van het bbp uitgeven aan defensie.

Ook op Twitter had Trump nog de eigen loftrompet geblazen. "Heb veel telefoontjes gekregen van leiders van NAVO-landen, om me te bedanken om hen samen te helpen brengen en hen te focussen op hun financiële verplichtingen, zowel nu als in de toekomst", schreef hij. "We hadden een geweldige top waarover vele van de media niet accuraat hebben bericht. De NAVO is nu sterk en rijk! "

Ook Pompeo en Lavrov spreken elkaar

Tegelijkertijd met de top tussen Trump en Poetin, hebben ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en zijn Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov overleg. Over de inhoud van de gesprekken, maakte het Russische persagentschap Tass geen details bekend.

Voor de ministers gaat het om de eerste persoonlijke ontmoeting. Tot op heden spraken ze elkaar enkel via de telefoon. Pompeo is sinds april minister van Buitenlandse Zaken.