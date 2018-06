Ontmoet de mensen die 4.000 euro per maand verdienen om de papiersnippers van Trump te plakken kg

11 juni 2018

11u50

Bron: Politico 2 Twee ex-medewerkers van het Witte Huis klappen uit de biecht over een bizar deel van hun job. Het duo had de taak gekregen om de papiersnippers te plakken die Trump dagelijks naar de prullenmand verwees. Met kilometers plakband en een hoop geduld worden de stukjes in elkaar gepuzzeld en geplakt.

Het Witte Huis is wettelijk verplicht om alle nota’s, mails en brieven die de president in handen krijgt, te archiveren. Maar met de komst van Donald Trump werd die verplichting plots een stuk moeilijker. De president verscheurt namelijk “alles dat op zijn bureau komt te liggen waar hij klaar mee is”, volgens een insider. Soms één keer doormidden, soms in tientallen kleine stukjes. Daarna gooit hij de restanten op de vloer of in de prullenbak.

Dat tot grote ergernis van de medewerkers van het Wite Huis die instaan voor de archivering van de documenten, vertelt Solomon Lartey. De ‘administratiebeheerspecialist’ werkte al een dertigtal jaar op het Witte Huis, maar zelfs zijn jarenlange ervaring kon hem hier niet op voorbereiden.

Doorzichtige plakband

Hij vertelt dat de medewerkers van het departement aanvankelijk probeerden om de president te overtuigen om zijn documenten intact te laten, maar dat die aanpak geen succes opleverde. Al snel besefte het team dat het makkelijker zou zijn om de plakband boven te halen dan de president van zijn vervelende gewoonte af te helpen. Vanaf dan werd het routine om de stukken papier te verzamelen, te sorteren, en te plakken met doorzichtige plakband. “Je vond alle stukken, plakte ze aan elkaar en dan gaf je het terug aan je overste”, legt Lartey uit in een interview met Politico.

De papieren die hij plakte tijdens zijn dienst omvatten allerhande types documenten, van krantenberichten met een paar notities tot brieven van senatoren.

60.000 dollar per jaar

Sommige medewerkers waren niet gediend met het werkje. “Ik keek naar mijn directeur en zei ‘Menen jullie dit?’", vertelt collega Reginald Young Jr. "We verdienen meer dan 60.000 dollar per jaar (50.900 euro, red.), we zouden veel belangrijkere dingen moeten doen dan dit.” Young had twintig jaar ervaring toen hij aan de slag moest met de snippers.

“Het voelde aan als de laagste vorm van werk dat je zou kunnen doen zonder de vuilnisbakken leeg te maken", geeft hij mee.

Dit jaar werd het administratieteam uitgedund. Ook Lartey en Young werden abrupt ontslagen van hun taak. Voor zover zij weten gaat het plakwerk echter gewoon door.