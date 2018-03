Ontketent Trump met zijn nieuwe staalheffing nu een wereldwijde handelsoorlog? kv

08 maart 2018

21u46

Bron: Belga, Reuters, Washington Post, Sky News 0 Over vijftien dagen beginnen de Verenigde Staten met heffingen op de import van staal en aluminium, dat maakte het Witte Huis vandaag bekend. Canada en Mexico worden daarvan voorlopig vrijgesteld. Hoelang, "zal afhangen van de onderhandelingen over NAFTA", zegt een woordvoerder van het Witte Huis. Voor Europa is die heffing slecht nieuws. De EU dreigde eerder deze week al met een heftige tegenreactie.

Een eventuele opheffing van die importtarieven is bespreekbaar, maar dan via overleg land per land om te bekijken hoe de "bedreiging van de Amerikaanse nationale veiligheid veroorzaakt door de import van staal en aluminium uit andere landen" kan aangepakt worden. Mogelijke uitzonderingen kunnen deels afhangen van militaire relaties, zei Trump vandaag.

Momenteel geldt de uitzondering enkel voor de NAFTA-partners Mexico en Canada. "We moeten flexibiliteit en samenwerking tonen met bevriende landen", zo zei Trump tijdens de ondertekening van het besluit.

De vrijstelling van Canada en Mexico kan echter wel hogere tarieven voor andere landen tot gevolg hebben, aldus het Witte Huis. "Als Canada en Mexico uitgesloten zouden worden, dan moeten we mogelijk de tarieven voor alle andere verhogen om te garanderen dat onze staal- en aluminiumindustrieën beschermd worden", vertelde een woordvoerder aan Reuters op voorwaarde van anonimiteit.

We kunnen ook stom doen. We moeten ook zo stom doen. Jean-Claude Juncker

Handelsoorlog?

Voorlopig komt er dus geen vrijstelling voor Europese landen of China. Die hebben al een heftige tegenreactie beloofd.

De EU dreigde er deze week al mee om tegenheffingen in te voeren op Amerikaanse landbouwproducten, staal en industriële producten als de staalheffing erdoor zou komen. Onder andere producten van Harley Davidson, Jack Daniel's Whiskey en Levi's-jeans kunnen daardoor een stuk duurder worden. "We kunnen ook stom doen. We moeten ook zo stom doen", had Jean-Claude Juncker, president van de Europese Commissie daarover op de Duitse televisie gezegd.

China liet eveneens al verstaan met "een noodzakelijk antwoord" op de proppen te komen.

Kritiek in VS

Ook binnen zijn eigen omgeving krijgt de Amerikaanse president erg veel kritiek op de heffing. Dinsdag stapte Gary Cohn, Trumps topadviseur economie, nog op uit protest tegen Trumps plan. Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, liet ook al duidelijk verstaan niet achter de invoerheffing te staan.

Harley-Davidson kondigde vandaag nog aan dat de verkoopscijfers van het bedrijf zwaar zouden getroffen worden als Trumps invoerheffing er zou komen.