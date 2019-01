Onthutsende beelden: helikopter trekt mensen uit slijk na dambreuk Brazilië. 7 doden, 200 vermisten SPS kv

25 januari 2019

20u53

Bron: Belga, Reuters 5 Bij de breuk van een dam van een mijn in Brumadinho, in de Braziliaanse staat Minas Gerais (zuidoosten), zijn “verscheidene doden” gevallen. Dat meldt de brandweer, al blijft een precieze balans uit. De burgemeester van Brumadinho deelt mee dat er al zeven lichamen geborgen zijn. Een 200-tal andere mensen zijn nog steeds vermist.

De dam is eigendom van mijnbouwgigant Vale, die het incident bevestigde en zei dat “volledige voorrang wordt gegeven aan de bescherming van de levens van werknemers en inwoners”. Volgens Vale waren er op het ogenblik van de dambreuk zo’n 300 medewerkers in de ijzerertsmijn aan het werk. Twee op de drie zijn arbeiders zijn momenteel vermist.

Op luchtbeelden die de brandweer verspreidde, is een modderstroom over immense oppervlakten van vegetatie te zien. De modderstroom verraste de werknemers van de mijn terwijl die in de cafetaria aan het lunchen waren.



De televisiezender Globonews toonde beelden van deels vernielde woningen. Het gemeentebestuur van Brumadinho verspreidde op sociale media een bericht waarin de bevolking opgeroepen wordt weg te gaan van de bedding van de rivier Paraopeba.

Bekijk ook: