Onthutsend: dit jaar al achttien schietpartijen in Amerikaanse scholen ep

15 februari 2018

11u08

Bron: Belga 1 De schietpartij op een school in Parkland, Florida, was niet de eerste van dit jaar in de Verenigde Staten. In de eerste anderhalve maand van 2018 vonden al achttien schietpartijen plaats op Amerikaanse scholen. Volgens de ontwapeningsbeweging 'Everytown for Gun Safety' kennen de VS gemiddeld één schietpartij op een school per week sinds 2013.

Onder een schietpartij op school verstaat Everytown elk incident waarbij een vuurwapen afgevuurd wordt in of rond een schoolgebouw en waarbij de politie of de directie moet ingrijpen. De schietpartij van gisteren was de eerste van dit jaar in de staat Florida. Er vonden er drie plaats in verschillende scholen in Texas, twee in Californië en twee in Michigan. In tien andere staten is sprake van minstens één schietpartij in een school. Bij de 17 andere incidenten werd wel een wapen afgevuurd, maar vielen er geen gewonden. Bij twee schietpartijen was sprake van een poging tot zelfdoding en was er geen intentie om iemand anders te verwonden.

Everytown spreekt van ‘mass shootings’ wanneer er vier slachtoffers vallen bij een schietpartij. Daar zijn er in 2018 al 30 meldingen van gemaakt, met die van gisteren in Florida erbij gerekend.

300 miljoen vuurwapens

In de Verenigde Staten zijn er bijna net zoveel vuurwapens (300 miljoen) als er inwoners zijn (323 miljoen). Daarmee zijn er tweemaal zoveel wapens per persoon als een halve eeuw geleden.

De Amerikanen vormen 4,5 procent van de wereldbevolking, maar bezitten 48 procent van de vuurwapens die wereldwijd in handen van particulieren zijn. De helft van alle wapens in de VS is in handen van slechts 3 procent van de bevolking.

If more guns in more places made us safer, wouldn’t the U.S. be the safest country on earth?



Join the movement to end gun violence: Text ACT to 644-33. #Parkland pic.twitter.com/W20ADbDeb8 Everytown(@ Everytown) link