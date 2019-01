Onthullende foto’s tonen hoe Britse zeiler zowaar gaten in boot sloeg om zijn kersverse vrouw te vermoorden tijdens hun huwelijksreis ADN

25 januari 2019

11u41

Bron: Daily Mail, The Guardian 0 Een pasgetrouwde vrouw die met haar echtgenoot de Caraïbische Zee op trekt op een luxueuze catamaran voor een onvergetelijke huwelijksreis... En nooit meer gevonden wordt. Hij die veilig en wel met al zijn persoonlijke bezittingen op een reddingsbootje kan opgepikt worden. Het mysterieuze verhaal deed van begin af aan alarmbellen afgaan. Wat gevreesd werd, bleek later werkelijkheid: manlief had zijn kersvers vrouwtje naar de eeuwige jachtvelden geholpen. De details in het onderzoek zijn opzienbarend. Zo onthullen vrijgegeven foto’s dat de Brits-Australische zeiler Lewis Bennett zelfs gaten in het jacht sloeg in het moordplan op zijn vrouw Isabella Hellmann (41).

Het leek slim aangepakt, destijds in mei 2017. Een schipbreuk in de Bahama’s, een vrouw die jammerlijk omkomt - tijdens haar huwelijksreis nog wel. Een tragisch ongeluk. Later moest Bennett toegeven dat de vork anders in de steel zat.

Schade

Met dank aan cruciale foto’s die aantonen dat vooraf schade werd toegebracht aan de romp van de catamaran – van binnenuit bovendien - en dat de patrijspoorten onder de waterlijn waren opengezet. Bewust, om de boot te doen zinken.



Toen het koppel daarna vertrok op een zeiltocht wist één van hen dus heel goed hoe dat ging aflopen. De boel zou zinken. Bennett kon rustig zijn ontsnapping voorbereiden terwijl de catamaran - en zijn vrouw - kopje onder gingen. Hij zat zelf, mét bagage, zilveren munten en wat proviand, rustig te wachten in een reddingsbootje op de kustwacht.

Nooit gevonden

Toen de zeiler gered werd, klonk het verhaal nog helemaal anders. De ‘ontroostbare’ bruidegom beweerde dat het schip tijdens hun tocht van Cuba naar Florida tegen een onbekend object was gevaren terwijl hij binnen zat en dat de catamaran daarna snel water had gemaakt. Zijn vrouw had hij nergens meer kunnen vinden. De kustwacht zocht vier dagen lang non-stop, maar het lichaam van Isabella werd nooit meer teruggevonden.

Bankrekening

Toen Bennett weer in de Verenigde Staten was, waar het koppel woonde, nam hij hun dochtertje Emilia mee naar het Verenigd Koninkrijk, naar familie. De familie van Isabella mocht het kind niet meer zien.

Later stapte hij naar de rechtbank in Florida om zijn vrouw dood te laten verklaren. Zo kon hij haar bankrekening en ook het appartement op Delray Beach in Florida dat op haar naam stond, krijgen. De rechter rook onraad en verwierp de vraag. Intussen was de Amerikaanse FBI een onderzoek gestart. “Het feit dat de beklaagde enerzijds gepakt en gezakt met al die spullen op een reddingsboot zat, maar anderzijds niet actief en ijverig zocht naar zijn vrouw, was verdacht”, klinkt het in gerechtelijke documenten.

Deal

In november vorig jaar gaf Bennett toe dat hij zijn vrouw inderdaad heeft vermoord. Volgende week dinsdag hoort hij in de rechtbank in Miami zijn straf. Al lijkt het er nu al op dat hij er redelijk goed van af zal komen. Door een deal in verband met zijn schuldbekentenis kijkt hij vooralsnog tegen een maximumstraf van 8 jaar cel aan, voor dood door schuld. Eerst werd hij aangeklaagd voor moord in de tweede graad.

De aanklagers hebben de foto’s aan het dossier toegevoegd en nu ook vrijgegeven in de hoop dat de man - minstens - die maximumstraf zal krijgen. Openbaar aanklager Kurt Lunkenheimer hoopt zelfs dat de rechter toch boven die strafmaat zal gaan. Ook de familie van Isabella wil dat de deal met het gerecht wordt herzien en dat Bennett alsnog voor moord wordt berecht.

Ruzie

Blijkbaar ging het na de geboorte van Emilia in 2016 steeds slechter met het paar. Ze maakten veel ruzie. “De moord op mevrouw Hellmann zou de ruzies uit het leven van beklaagde doen verdwijnen en ervoor zorgen dat hij het leven kon leiden dat hij wilde”, aldus de aanklagers. “En omdat ze getrouwd waren, zou hij het nalatenschap van Hellmann erven. Sterke motieven om haar te doden.”