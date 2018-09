Onthullend boek over Trump: “Medewerkers stalen zijn documenten ‘om het land te beschermen’” kv

04 september 2018

21u34

Bron: Belga, CNN 0 Medewerkers van de Amerikaanse president Donald Trump stelen documenten van zijn bureau, zodat de president bepaalde beslissingen toch niet zou nemen. Dat is een van de onthullingen in het boek 'Fear: Trump in the White House' van Bob Woodward, de journalist van de Washington Post, die in 1972 mee het Watergate-schandaal onthulde. Ook zou Trump voorgesteld hebben om de Syrische president Bashar al-Assad te vermoorden.

Voor zijn 448 pagina’s dikke boek ‘Fear: Trump in the White House’ had Woodward gesprekken met ingewijden van het Witte Huis. Hij beschikt over honderden uren aan opgenomen gesprekken en tientallen bronnen uit Trumps nabije omgeving, alsook documenten, dagboeken en notities. De bronnen spraken met hem op voorwaarde van anonimiteit.

Uit de conversaties blijkt dat er een grote ongerustheid heerst onder veel vertrouwelingen, stafleden en kabinetsmedewerkers van Donald Trump, die zich steeds meer zorgen maken om de president en zijn bizarre gedrag, zijn onwetendheid en zijn leugens.

"Idioot"

Stafchef John Kelly noemt Trump een “idioot” en “gestoord”, zo schrijft Woodward. Volgens minister van Defensie James Mattis heeft de president dan weer het intellect van “iemand uit het vijfde of zesde leerjaar” en Trumps voormalige advocaat John Dowd omschrijft de president als “een verrekte leugenaar. Dowd waarschuwde Trump dat hij zou eindigen in een “oranje gevangenisplunje” als hij zou getuigen voor speciaal onderzoeker Robert Mueller.

“Hij is een idioot. Het heeft geen zin om te proberen om hem van iets te overtuigen. Hij is ontspoord. We zijn in een gekkenhuis”, zei Kelly tijdens een stafmeeting op zijn kabinet. “Ik weet niet eens waarom we hier zijn. Dit is de ergste job die ik ooit heb gehad.”

"Administratieve staatsgreep"

Woodwards boek start met een scène uit het leven van voormalig economisch topadviseur Gary Cohn, die een kladversie van een brief zag liggen in de Oval Office. Met het document wilde Trump zich terugtrekken uit een handelsakkoord met Zuid-Korea en volgens Trumps medewerkers, zou zo'n stap de VS veel kwetsbaarder maken voor een mogelijke Noord-Koreaanse aanval.

"Ik heb hem van zijn bureau gestolen", aldus Cohn aan een medewerker over de brief. "Ik wilde niet dat hij hem zou zien. Hij zal dat document nooit zien. Ik moet het land beschermen." En ook andere medewerkers, zoals voormalig secretaris Rob Porter, gebruikten die techniek verschillende keren.

"Een derde van mijn job bestond erin te reageren op sommige van zijn erg gevaarlijke ideeën en te proberen redenen aan te brengen om hem te overtuigen dat het misschien toch niet zo'n goede ideeën waren", aldus Porter, die als secretaris de documenten van de president beheerde tot hij eerder dit jaar opstapte na beschuldigingen van huiselijk geweld. Porter zei dat hij en anderen handelden met de stilzwijgende toestemming van voormalig stafchef Reince Priebus.

Woodward omschrijft de pogingen om Trumps beslissingen te omzeilen als "niets minder dan een administratieve staatsgreep".

"Assad vermoorden"

Aan zijn minister van Defensie James Mattis zei Trump dan weer dat de VS president Assad maar moesten vermoorden. "Laat ons hem godverdomme vermoorden. Laat ons binnenvallen. Laat ons er godverdomme een hele hoop doden", zei hij aan de telefoon na de chemische aanval die aan het regime wordt toegeschreven, en waarbij 80 Syrische burgers omkwamen. Hoewel Mattis aan Trump zei dat hij dat plan zou laten uitvoeren, verklaarde hij meteen daarna aan een medewerker dat hij dat zeker niet zou doen, en een meer gematigde aanpak verkiest. Over de Amerikaanse aanpak in Afghanistan zei Trump dan weer dat ze "mensen zouden moeten doden. Je hebt geen strategie nodig om mensen te doden."

Scheldtirades

In het boek beschrijft Woodward bovendien de verschillende scheldtirades die Trump over heeft voor zijn medewerkers, zoals de "achterlijke" Jeff Sessions of "kleine rat" Reince Priebus. Tegen zijn advocaat Rudy Giuliani zei hij dat die "een baby'tje is die een nieuwe luier nodig heeft. Wanneer ga je eindelijk een man worden?"

"Zoo zonder muren"

Voormalig stafchef Reince Priebus omschrijft de Trump-administratie als een plek met "natuurlijke vijanden aan tafel". "Als je een slang en een rat en een valk en een konijn en een haai en een zeehond in een zoo zonder muren zet, dan worden de zaken naar en bloederig", zou hij gezegd hebben.

Trump niet aan het woord

Het boek komt uit op 11 september, maar verschillende Amerikaanse media konden al een exemplaar te pakken krijgen. Trump reageerde dinsdag niet op de onthullingen, maar uit een gelekt telefoongesprek tussen de president en Woodward van 14 augustus, blijkt dat Trump 'not amused' is dat Woodward hem zelf niet aan het woord laat in het boek. Trump ging er bovendien van uit dat het boek een negatieve ondertoon zou hebben, en foute informatie zou bevatten. "Want het zou accuraat zijn als erin stond dat nooit iemand een betere president is geweest dan ik."