Onthuld: de wapens van dader schietpartij en hoe makkelijk hij die kon kopen

Bron: Boston 25, Business Insider, Vice, Daily Mail 0 AP, Boston 25 / Twitter Met tien valiezen had Stephen Paddock maar liefst 23 wapens en honderden kogels naar zijn hotelkamer gebracht, bij hem thuis werden nog eens 19 vuurwapens en explosieve chemische stoffen aangetroffen. Er zijn foto's opgedoken van enkele van de 23 wapens die schutter Stephen Paddock in zijn hotelkamer gebruikte voor de schietpartij die 59 mensen het leven kostte en 527 anderen verwondde. In zijn huis en zijn wagen vond de politie nog eens 19 wapens, maar ook explosieve chemische stoffen en elektronica waarvan nog niet duidelijk is waarvoor het moest dienen. De 64-jarige voormalige boekhouder met een passie voor gokspelen vergaarde miljoenen als vastgoedinvesteerder. De 'doorsnee Amerikaan' had geen crimineel verleden, genoot geen legertraining en had geen religieuze of politieke overtuigingen, zo getuigt zijn broer en blijkt ook uit onderzoek van het FBI. Het motief van de dodelijkste schietpartij uit de recente Amerikaanse geschiedenis is nog onduidelijk. Wel glashelder is dat Paddock in de staat Nevada heel makkelijk wapens kon aanschaffen zonder in de kijker te lopen.

Op de foto's die Boston 25 publiceerde zijn twee semi-automatische aanvalsgeweren van het type AR-15 te zien. Eén daarvan is uitgerust met een zogenaamde 'bump stock', waardoor het wapen volautomatisch werd zodat Paddock honderden kogels per minuut kon afvuren. Het wapen heeft ook een buitenmaats magazijn, wat de multimiljonair toeliet langer te vuren vooraleer hij moest herladen.

Stabiel en accuraat

Op de foto van het andere wapen is te zien dat het werd gemaakt door Daniel Defense, een bedrijf uit de staat Georgia dat varianten van het type AR-15 maakt, dat op zijn beurt is gebaseerd op het M16-machinegeweer van het Amerikaanse leger. Aan dat wapen is ook een bi-pod vastgemaakt voor meer stabiliteit en een telescooplens voor meer accuraatheid.

Tien valiezen met wapens, munitie en camera's

Even na 22 uur zondagavond opende Paddock het vuur op de bezoekers van het Route 91 Harvest Festival, vlak tegenover het Mandalay Bay Hotel waar hij een kamer had op de 32ste verdieping. Paddock had tijdens het weekend 10 valiezen gebruikt om zijn wapenarsenaal naar zijn hotelkamer te brengen. In de gang had hij camera's opgehangen zodat hij zou zien wanneer de politie aankwam. Het duurde 72 minuten vooraleer de politie voor zijn hotelkamer stond. Paddock vuurde nog door de deur naar de agenten van het SWAT-team, dat uiteindelijk de deur opblies en vaststelde dat de man zich van het leven had beroofd. (lees verder onder de foto)

Boston 25 / Twitter Op dit semi-automatische geweer had Paddock een zogenaamde 'bump stock' gemonteerd waardoor het volautomatisch werd.

Boston 25 / Twitter Deze AR-15 heeft een bi-pod voor meer stabiliteit en een telescopische lens voor meer accuraatheid bij het vuren.

Gokken en burrito's eten

Speurders tasten nog in het duister naar een motief voor de moordpartij. Paddock woonde op 27 verschillende adressen in de staten Nevada, Florida en Texas, maar los daarvan leidde hij een onopvallend en rustig leven. De gepensioneerde boekhouder werkte in de late jaren tachtig als intern auditeur voor Lockheed Martin en verdiende miljoenen als manager van en investeerder in appartementscomplexen in Texas en Californië, zo verklaarde zijn broer aan The Las Vegas Sun. De lokale politie had geen dossier van de man, zelfs niet voor verkeersovertredingen, en zijn broer Eric omschrijft hem als "gewoon een kerel die in Mesquite woonde en graag naar Las Vegas reed om er te gokken en burrito's te eten". Nog volgens zijn broer was de dader verre van een wapenfanaticus. "Hij had wel een paar handwapens, maar die waren legaal en hij bewaarde ze in een kluis", aldus de broer.

Gewoon een kerel die in Mesquite woonde en graag naar Las Vegas reed om er te gokken en burrito's te eten Broer Eric omschrijft dader Stephen Paddock

Dubbel zoveel wapenwinkels als McDonald's

Het is nog niet duidelijk hoe Paddock de in totaal 42 wapens die hij bezat heeft kunnen aanschaffen. Het lijkt een retorische vraag als je weet dat er in 2012 meer dan dubbel zoveel wapenwinkels waren in de VS als vestigingen van McDonald's. Nog verbluffende cijfers? Er zijn in de hele VS 10.843 vestigingen van Starbuck's, tegenover 76.610 winkels waar je een vuurwapen kan kopen. Met andere woorden: het is zeven keer makkelijker een vuurwapen te kopen dan een frappucino met je naam op de veel te hete drinkbeker. Of is dat te kort door de bocht? Niet helemaal in de staat Nevada, waar de wapenwetgeving heel laks is. Zonder vergunning kan je in Nevada een vuurwapen kopen. De opmerkelijkste feiten inzake wapenaanschaf in de woestijnstaat:



* Geen vergunning nodig

* Wapens moeten niet geregistreerd worden

* Zonder vergunning mag je zichtbaar een wapen dragen. Het dragen van een verborgen wapen zonder vergunning is wel strafbaar

* De staat heeft geen regelgeving inzake automatische wapens

* Er is geen wachttijd vereist voor de aankoop van een wapen

* Er geldt geen maximale ladercapaciteit

* De verkoop van hulpstukken waarmee je van een semi-automatisch wapen een volautomatisch wapen maakt, is onbeperkt

SPOTTED: Number of Starbucks vs gun shops pic.twitter.com/6y7oYqrYud Sven Henrich(@ NorthmanTrader) link

De voorbije vier jaar raakte de eis tot achtergrondchecks van de potentiële wapenkoper tot twee keer toe niet gestemd. Wie in de staat Nevada woont, moet zijn achtergrond enkel laten checken wanneer hij een wapen probeert te kopen van een erkend handelaar. Verkopen tussen private individuen en online aankopen omzeilen die vereiste. Daarenboven is Nevada één van de 12 staten die, wanneer zo'n achtergrondcheck wordt uitgevoerd, daarvoor een eigen systeem heeft en niet kortsluit met het FBI om te achterhalen of iemand een gerechtelijk verleden heeft. Mensen die voor misdrijven werden veroordeeld, een geschiedenis van drugmisbruik of huiselijk geweld hebben of geestesziek zijn, kunnen falen bij die achtergrondchecks. Twee wapenwinkels in Nevada hebben gisteren verklaard dat ze het voorbije jaar wapens hebben verkocht aan Paddock. Dat gebeurde mét zo'n achtergrondcheck. Paddock had dan ook geen crimineel verleden en stond niet bekend als drugmisbruiker, geweldpleger of geesteszieke. Het is niet bekend of Paddock die wapens bij zijn schietpartij in Las Vegas heeft gebruikt.

