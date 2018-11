Onthoofd lichaam aangetroffen in Frankrijk - vier vrouwen aangehouden kv

Bron: Le Parisien, Belga 3 In Frankrijk zijn vier vrouwen in verdenking gesteld nadat in de stad Rouen het onthoofde lichaam van een man met afgehakte ledematen werd aangetroffen aan de oever van de Seine. Dat deelde het parket van Rouen zaterdag mee.

De verdachten zijn de vriendin van het slachtoffer, twee vriendinnen van haar en haar moeder. Twee van hen worden aangeklaagd voor moord, de andere twee omdat ze niet geprobeerd zouden hebben om het misdrijf te voorkomen, deelde de openbare aanklager van Rouen gisteren mee.

Op 4 november ontdekten agenten van de rivierbrigade een onthoofd lichaam zonder handen en voeten, dat in een zeildoek was gewikkeld en deels ondergedompeld lag aan de oever van de Seine in de gemeente Amfreville-la-Mivoie.



Woensdag kon het slachtoffer geïdentificeerd worden aan de hand van zijn DNA. “Het gaat om een dakloze man van 45 uit de agglomeratie van Rouen,” zei een politiebron donderdag. “Het individu was bekend bij onze diensten voor kleine misdrijven, waaronder diefstal en wandaden.”

Diezelfde dag werden nog meer stoffelijke resten van het slachtoffer aangetroffen in Pont-de-l’Arche, op zo’n 16 kilometer van waar de romp initieel werd gevonden.

De omstandigheden van de moord en het motief zijn voorlopig nog onduidelijk.