Ontevreden parlementsleden werken aan coup tegen Theresa May, brexitakkoord in gevaar Leider harde brexiteers zegt vertrouwen in May op

15 november 2018

15u46

Bron: Belga, Reuters

De Britse premier Theresa May krijgt straks hoogstwaarschijnlijk een motie van wantrouwen voor de kiezen in het parlement. De leider van het hardline-brexitkamp in de Conservatieve partij Jacob Rees-Mogg heeft een brief heeft ingediend waarin hij het vertrouwen in de premier opzegt. Volgens Rees-Mogg hebben ook andere fractieleden al zo'n brief gestuurd en zullen er nog volgen. Bij 48 brieven, komt er een motie van wantrouwen tegen May in de Conservatieve partij en moet de premier vechten om te overleven.

Gisterenavond kon een triomfantelijke premier Theresa May nog melden dat haar regering akkoord was gegaan met het brexitakkoord dat de onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hadden afgesloten. Een dag later is van de euforie nog maar weinig sprake. De dag politieke hoogspanning in de Britse hoofdstad begon met een reeks ontslagen in de regering vanmorgen. Grootste klap voor May was het ontslag van haar brexitminister Dominic Raab, de leidende politicus in de brexitonderhandelingen en een van de zwaargewichten binnen de regering.

“Ik kan, in goed geweten, de voorwaarden die voorgesteld worden voor onze deal met de EU niet steunen”, liet Raab verstaan. Ook de staatssecretaris van Werk en Pensioenen en de staatssecretaris voor Noord-Ierland stapten op, net als een aantal onderministers en partijleden. In totaal gaven al zeven Tories hun ontslag.



Vanmiddag moest May zich dan verdedigen in het parlement in Westminster. In het Lagerhuis kreeg May hoon en spot over zich na haar oproep aan de parlementsleden zich achter haar te scharen om een “ordentelijke brexit” mogelijk te maken. De premier kreeg de volle laag, niet alleen vanuit de oppositie, maar ook vanuit haar eigen partij.

“Vertrekken zonder deal, geen brexit of deze deal: aan jullie de keuze”

May verdedigde zich met hand en tand. “De mensen willen dat we dit gedaan krijgen, en daarna verder werken aan de andere zaken waar ze om geven”, riep ze vastberaden. “De keuze is duidelijk: we kunnen riskeren om te vertrekken zonder een deal, of riskeren dat we geen brexit krijgen. Of we kunnen kiezen om ons te verenigen en de best mogelijke deal steunen.” Labour-leider Jeremy Corbyn noemde het akkoord een “enorme en schadelijke mislukking”. “Dit akkoord voldoet niet aan de wensen van het Britse volk. Ik denk en geloof niet dat het parlement deze keuze tussen een slechte deal of geen deal zal maken.”

Steeds meer Conservatieve parlementsleden toonden zich ondertussen ontevreden met de deal die May’s onderhandelaars in Brussel hadden bereikt. Ook de DUP, die de nodige gedoogsteun voor May leveren in het parlement, sabelde het akkoord neer omdat het volgens hen de eenheid van het Verenigd Koninkrijk op het spel zet en een wig drijft tussen Noord-Ierland en de rest van het land.

Coup

De European Research Group, de groep van een vijftigtal harde brexiteers bij de Tories van Theresa May, plant nu een ‘coup’ op de eerste minister. Om een motie van wantrouwen in het parlement te forceren, moeten in totaal 15 procent van de Conservatieve parlementsleden - nu zijn dat er 48 - een brief indienen bij het partijbureau.

Tientallen parlementsleden hebben dat intussen al gedaan, ook ERG-leider Jacob Rees-Mogg. Komt de ERG aan 48, dan komt er een stemming onder alle Conservatieve parlementsleden. May moet dan minstens de helft van haar partijgenoten - 159 om precies te zijn - achter zich zien te scharen.

Haalt May het niet, dan moeten de Tories op zoek naar een nieuwe leider. Ze krijgen dan veertien dagen de tijd om een nieuwe regering te vormen. Als dat niet lukt wordt het parlement ontbonden en komen er nieuwe verkiezingen.

“Kunnen May vrij snel vervangen”

Rees-Mogg is ervan overtuigd dat de partij premier May “vrij snel” kan vervangen. Voormalig brexitminister David Davis of de controversiële ex-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zouden een goede keuze zijn, vindt hij.

Volgens Rees-Mogg zal het aantal van 48 brieven gehaald worden, “al hoeft dat niet per se vandaag te zijn”. De Conservatieve partij moet dan op zoek naar een nieuwe premier. Maar ERG-leider Rees-Mogg denkt niet meteen aan zichzelf, zei hij aan de verzamelde pers. “Dit heeft niks te maken met persoonlijke ambitie, wél met de ambitie om een brexit waar te maken.” Volgens Rees-Mogg zitten er een “hele resem aan talent” in de Conservatieve partij, onder wie oud-ministers Boris Johnson en David Davis.

De Britse regering moet nu eerst en vooral terug naar Brussel om er aan te kondigen dat er geen brexitdeal komt, zei hij tot slot. Brussel en Londen moeten dan handel drijven volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie WTO. Nu hebben de Britten “niet de juiste dingen gevraagd”. “De onderhandelingen werden gevoerd door Downing Street, niet door Dominic Raab (de pas opgestapte brexitminister, red.).”