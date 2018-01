Onterecht gearresteerd na aanslagen in Brussel: twee terreurverdachten krijgen 25.000 euro van Deense staat EB

23 januari 2018

11u46

Bron: Ritzau News Agency 3 De Deense autoriteiten betalen een schadevergoeding van in totaal 25.000 euro aan twee mannen die onterecht werden vastgehouden op verdenking van het plannen van een terreuraanslag. Het duo werd gearresteerd op de Kastrup-luchthaven van Kopenhagen, twee dagen na de aanslagen in Brussel en Zaventem op 22 maart 2016.

Volgens de inlichtingendiensten hadden de twee plannen om een aanslag te plegen. In de akte van beschuldiging staat te lezen dat zij "een terreurdaad beraamden op een onbekend tijdstip en op een onbekende plaats in Denemarken". Eén van de mannen, een 34-jarige afkomstig uit Griekenland, werd drie maanden in voorhechtenis gehouden. De andere, een man van 25, zat twee maanden achter de tralies. De Griek werd ook nog eens verdacht van mensensmokkel.

Zwak

Het duo werd in verdenking gesteld "op basis van informatie uit bepaalde bronnen". Tot grote verbazing van hun advocaat. "Dit is de zwakste argumentatie die ik ooit gehoord heb", zegt meester Michael Juul Eriksen.

Alle aanklachten tegen de vermeende terroristen werden geseponeerd. Het duo verklaarde dat ze in Denemarken waren om een huwelijksfeest bij te wonen. Een van de twee gaat nu in beroep om een hogere schadevergoeding te krijgen.